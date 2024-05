“Yo tenía que ver cómo defenderme”: joven que noqueó a ladrón que intentó robarle

En las recientes horas, se han hecho virales unas imágenes de un intento de robo en Bogotá. Los videos dejan ver como un joven bailarín enfrentó a un presunto ladrón que, tras ofrecerle drogas, le intentó robar unos audífonos que llevaba y al decirle que no, este sujeto sacó un arma cortopunzante y lo amenazó.

Noticias RCN conoció el testimonio del joven que se enfrentó al ladrón y quien narró qué fue lo que ocurrió. Según su versión, el ladrón le logró romper la camisa, pero no lo hirió.

Testimonio del joven que se volvió viral

“La camisa me la rompió, yo en ese momento dije, no me hirió, tengo que defenderme, tenía que ver el momento exacto para pegarle”, narró Santiago, joven atacado por ladrón.

El joven también aseguró que durante 10 minutos se defendió de los ataques del sujeto y cuando vio la oportunidad, le dio un golpe para neutralizarlo. Adicional a esto, insistió en que su propósito solo fue defenderse y cuando logró inmovilizarlo, llegó la Policía y se encargó de la situación.

“Obviamente, yo no le quise pegar más porque ya para qué. Ya el policía estaba ahí y nadie hizo nada tampoco”, agregó Santiago.

Para los expertos, los comentarios en redes sociales que respaldan la reacción del joven son la evidencia del cansancio de la ciudadanía por la inseguridad y aseguran que su comportamiento fue en defensa propia.

¿Qué dicen los expertos sobre la defensa propia?

Así lo confirmó Hugo Acero, experto en seguridad y convivencia, quien dijo que este caso es una muestra de “la defensa personal y no de la justicia por mano propia. Un ciudadano se ve agredido por un delincuente con un arma cortopunzante y él de manera diestra logra derribarlo y someterlo. Lo que debe hacerse a partir de este momento es llamar a la Policía, entregarlo y colocar la respectiva denuncia”.

Santiago confesó que no es la primera vez se enfrenta a una situación similar y que siempre intenta analizar cómo puede reaccionar, por eso pide más acciones por parte de las autoridades para que la ciudadanía sienta su respaldo cada que ocurren este tipo de hechos.