¡Explosión en la casa! Julián Trujillo llamó “desequilibrado mental” a Culotauro: en video

El famoso reality, La Casa de los Famosos Colombia, sigue generando emociones y tensiones entre los participantes. En el capítulo del 29 de febrero, Julián Trujillo calificó de "desequilibrado mental" a Culotauro. Esta producción del Canal RCN y Vix ha conmocionado a los televidentes y a los usuarios de las redes sociales con anécdotas de amor, desamor y altercados por temas de convivencia.

Recientemente, Julián expresó su inconformidad con algunos comportamientos de Culotauro, haciendo referencia a sus cambios de humor y de manera alterada lo llamó "desequilibrado" y estas palabras no pasaron desapercibidas para la audiencia.

Aunque algunos televidentes respaldaron a Julián Trujillo, considerando que sus comentarios fueron justificados, otros rechazaron contundentemente sus palabras criticando su forma de expresarse.

Julián Trujillo y Culotauro vivieron un momento tenso en La Casa de los Famosos Colombia

En este altercado, Julián Trujillo le dijo a Culotauro: “¿Por qué no hablamos de tu desequilibrio mental? ¿Tú sabes cuántos tienen miedo de ti en estos momentos? Tú crees que lo que hiciste está bien porque tu desequilibrio te permite eso. Papi, no estamos en tu casa. Tienes un desequilibrio y pilas. Usted da mucho miedo. Jamás me vuelva a hablar”

La discusión sobre la actitud de Julián ha avivado el debate sobre el respeto hacia la salud mental. Muchos usuarios en las redes sociales recomendaron cuidar nuestras palabras y tratar con empatía a las personas que puedan estar atravesando problemas mentales.

Vea La Casa de los Famosos Colombia por Vix y sin censura: Cámaras 24/7 por Vix

Este incidente ha dejado en evidencia las diferencias de personalidades y las tensiones que se generan dentro de 'La Casa de los Famosos'.

La Casa de los Famosos Colombia continúa demostrando por qué es uno de los programas más seguidos y comentados del momento. La emoción, la tensión y los momentos inesperados mantienen a la audiencia pegada a sus pantallas noche tras noche.

Julián Trujillo y Culotauro no llegaron a ningún acuerdo en La Casa de los Famosos Colombia

Para aquellos que deseen vivir la experiencia en tiempo real, la transmisión en vivo a través de la app de ViX les permite estar conectados las 24 horas del día, asegurándose de no perderse ni un solo instante de esta apasionante competencia o por las noches a través del Canal RCN.

Le puede interesar: Beso entre Carla Giraldo y Carmelo Rendón en vivo sacude las redes en La Casa de los Famosos Colombia