Juliana Seligmann se defendió tras lo dicho por Melissa Gate en el debate de La Casa de Los Famosos: habló de pruebas

Este 8 de noviembre se llevó a cabo 'La Casa de Los Famosos: el debate', en el que las aspirantes no solo pudieron hacer campaña, sino que interactuar entre ellas y hablar de desacuerdos.

Y, especialmente, los ánimos no fueron los mejores entre dos de las aspirantes. Pues, Melissa Gate manifestó que, presuntamente, Juliana Seligmann estaba haciendo una estrategia para 'bajarle' las cuentas.

Sin embargo, Juliana tuvo un espacio para réplica y, al igual que Melissa, explicó su versión. ¿Qué fue lo que dijo? Estos son los detalles:

Juliana Seligmann negó estar 'bajándole' las cuentas a Melissa Gate en 'La Casa de Los Famosos: el debate'

Juliana indicó que, al igual que Melissa Gate, ella también tiene un infiltrado en los grupos en los que ella habla con sus seguidores. Asimismo, puntualizó que no es verdad de lo que la acusan.

"Si ella tiene pruebas y pantallazos, yo también. Nunca he dicho que le tumben una cuenta que tiene 10 mil seguidores, está baneada, caída y no tiene likes. Yo no soy ese tipo de persona", aseguró.

Por otra parte, dijo que el audio que está circulando sí es la voz de ella y que en el mismo no habla en ningún momento de 'bajar cuentas', sino que expresó lo que piensa acerca de Melissa Gate.

Adicionalmente, amplió que lo que indicó fue que considera que Melissa Gate es una persona que no transmite buenas energías porque, desde su punto de vista, no dice cosas positivas.

¿Hasta cuándo se puede votar por la primera integrante de La Casa de Los Famosos?

Las primeras votaciones estarán disponibles hasta el domingo 10 de noviembre a las 4:00 de la tarde. Además, posteriormente, en la emisión de las 7:00 de la noche se conocerá quién es la que ingresará a La Casa de Los Famosos.

Para votar simplemente se tiene que ingresar a www.lacasadelosfamosos.com e iniciar sesión. Además, cada persona puede demostrarle su apoyo a su aspirante favorita todas las veces que desee.