Karen Sevillano brilló en el estreno de La Casa de los Famosos: ¡Es la primera líder!

El domingo pasado, se llevó a cabo el esperado estreno de La Casa de los Famosos. Sin lugar a dudas, Karen Sevillano se 'robó' el espectáculo y se ganó el cariño de miles de colombianos. La creadora de contenido oriundo de Cali se convirtió en la primera líder del reality y obtendrá importantes beneficios.

Sevillano demostró su autenticidad de principio a fin. Interactuó con La Segura y protagonizaron divertidos momentos, con los cuales divirtieron a todos los televidentes. Pues bien, cada semana, los colombianos elegirán a un participante para darle cierto protagonismo.

La celebridad que obtenga el mayor número de votos obtendrá los siguientes privilegios:

Cuarto privado: su habitación contará con una cama más amplia y un baño privado.

Inmunidad: no podrá ser eliminado por el tiempo en el que cumpla sus funciones.

no podrá ser eliminado por el tiempo en el que cumpla sus funciones. Incidencia en la permanencia de sus compañeros: puede nominar a sus compañeros y salvar a otros de ser eliminados.

Cabe resaltar que un famoso no puede ser elegido por semanas consecutivas, por lo cual en la próxima votación, Karen Sevillano no será elegible.

¿Cómo fue la elección de Karen Sevillano en La Casa de los Famosos?

La influenciadora vallecaucana, de 28 años, recibió la mayoría de votos y será la primera en ejercer el rol de líder en el programa. Sevillano, quien cuenta con 2 millones de seguidores en Instagram, celebró esta noticia por todo lo alto.

"El primer líder que ganará beneficios y tendrá que tomar decisiones que afectará la convivencia y tendrá una habitación con baño privado durante toda la semana es… Karen Sevillano”, dijo Cristina Hurtado frente a las cámaras del Canal RCN.

Karen Sevillano y su alegría por se la primera líder de La Casa de los Famosos

“En realidad no me esperaba esto, para nada, pero estoy muy feliz. Estoy súper contenta porque mis seguidores me están apoyando fuertemente", dijo Sevillano, conocida en redes sociales por su contenido humorístico.

Pues bien, Carla Giraldo le recordó las responsabilidades que esta designación conlleva. "Gracias por hacer nuestro momento más agradable, ya veremos que decisiones vas a tomar. Recuerda que no todo es fiesta y celebración, también debes tomar decisiones muy importantes relacionadas con tus compañeros", dijo la presentadora paisa.