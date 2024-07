¡Céline Dion, invencible! Así brilló durante su presentación para la inauguración de los Juegos Olímpicos

Este viernes 26 de julio se llevó a cabo la inauguración de los Juegos Olímpicos que este 2024 se llevarán a cabo en París, Francia. En esta ceremonia participaron varios artistas de talla mundial como Lady Gaga y Céline Dion.

La expectativa de ver a la diva canadiense era mundial, pues la cantante fue diagnosticada en 2022 con el síndrome de la persona rígida.

La diva conocida por canciones como "My heart will go on" cantó en francés L'hymne à l'amour (Himno al amor) de la icónica cantante parisina d'Edith Piaf.

Con esta presentación la artista volvió a brillar sobre un escenario después de que su gira de 2020 se viera interrumpida por el covid-19 y luego sus quebrantos de salud.

No es la primera vez que Céline Dion se presenta en la inauguración de los Juegos Olímpicos

La cantante canadiense es una vieja conocida en los escenarios musicales de los Juegos Olímpicos, pues en 1996 cuando esta cuesta deportiva se hizo en Atlanta, Estados Unidos, Dion también participó en la inauguración de la competencia.

En ese año, una Céline Dion de 28 años interpretó su éxito musical llamado The Power of The Dream ante miles de personas de todo el mundo en el Centennial Olympic Stadium.

¿Qué es el síndrome de la persona rígida?

Según el National Institutes of Health (NIH) la agencia del gobierno de los Estados Unidos en asuntos de investigación médica, explica que el síndrome de persona rígida es una afección clasificada como enfermedad rara.

"El síndrome de la persona rígida se caracteriza por episodios de rigidez y espasmos musculares de los músculos del tronco y de los brazos y piernas, que muchas veces se producen por una sensibilidad aumentada al ruido, al tacto y como una respuesta al sobresalto".