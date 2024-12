Esto hizo Karen Sevillano con los $400 millones que se ganó en La Casa de Los Famosos: ella dio los detalles

Karen Sevillano, la influencer que fue la ganadora de la primera edición de La Casa de Los Famosos Colombia, volvió a visitar el Canal RCN y tuvo un diálogo con Ornella Sierra, la host digital de este reality en el que ya se están seleccionando los participantes para el 2025.

De esa manera, en medio de la entrevista, se animó a responder en qué proyectos destinó los 400 millones que obtuvo por haber sido la ganadora de La Casa de Los Famosos y, además, aclaró si en realidad compartió algún porcentaje con los integrantes del equipo 'papillente'.

Esto es lo que ha hecho Karen Sevillano con los 400 millones de pesos de La Casa de Los Famosos

Karen Sevillano indicó que, hasta el momento, gran parte de los 400 millones de pesos continúan en su cuenta y que aún no han sido invertidos. Pero, además, reveló cuál ha sido la razón.

"Los 400 millones de pesos siguen quietecitos. Gracias a Dios he tenido mucho trabajo y entonces no he tenido necesidad de tocarlos", afirmó la creadora de contenido digital.

Por otra parte, explicó que se acercó a cada uno de los integrantes de los 'papillentes' para entregarles un porcentaje del dinero ganado, pero que solo algunos le aceptaron la transferencia.

"Hubo unos que me dijeron 'no, Karen, no te voy a recibir', mientras que algunos me manifestaron que sí y les entregué. Pero no vamos a dar nombres", agregó.

Habrá nuevo viaje 'papillente' y Karen Sevillano reveló cuándo será

Luego de que se terminó la primera edición de La Casa de Los Famosos, los integrantes de los 'papillentes' continuaron teniendo relación y encontrándose. Por lo tanto, Karen Sevillano hizo énfasis en que próximamente volverán a viajar juntos.

"Habrá un mini viaje 'papillente'. Entonces, este año, antes de que termine, nos verán por Panamá a algunos", concluyó en su diálogo con Ornella Sierra.

De igual manera, habló acerca de su relación sentimental, dijo que continuaba pasando por el mejor momento y que, aunque sueña con ser mamá, está esperando la época indicada porque, por ahora, está concentrada en sus proyectos laborales.