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“Tenemos una nueva oportunidad”: Karol G invita a sus seguidores a votar el 21 de junio

A vísperas de iniciar su nuevo tour mundial, la antioqueña hizo un llamado a sus seguidores para la segunda vuelta presidencial en Colombia.

Foto: AFP
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Noticias RCN

junio 19 de 2026
06:53 p. m.
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El país se encuentra a horas de conocer al nuevo presidente que representará a todos los colombianos durante los próximos cuatro años. Ante un tenso panorama en el que la polarización ha sido la constante, varios famosos han hecho un llamado a la ciudadanía para dirigirse a las urnas y votar por su candidato favorito.

Este ha sido el caso de Carolina Giraldo, más conocida como Karol G, quien tomó sus redes sociales para compartir una profunda reflexión sobre la importancia de ejercer el derecho al voto durante un momento crucial para el futuro de Colombia.

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¿Qué dijo Karol G sobre las elecciones presidenciales?

En horas recientes, la intérprete de ‘Amargura’ compartió, en las historias de su cuenta oficial de Instagram, un extenso mensaje en donde recalcó algunas de las principales consecuencias de no votar durante la segunda vuelta presidencial.

“Este 21 de junio, los colombianos tenemos una nueva oportunidad de ejercer nuestro derecho al voto. ¿Qué pasa si no participamos?. Alguien más termina decidiendo por nosotros. La democracia no se construye solo con opiniones, se construye también con participación”, manifestó.

A su llamado también se han sumado otros artistas como Maluma, quien incluso compartió la fotografía de su certificado de votación, durante la primera vuelta presidencial, e invitó a todos sus fanáticos a tomar conciencia sobre la importancia de ejercer el derecho al voto.

Aunque la mujer no ha compartido en redes su postura política, varios de sus fanáticos celebraron la reflexión que invita a algunos de los sectores más alejados de la política a participar en la contienda electoral.

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Artistas colombianos fijan su postura política

Por otro lado, hay una amplia discusión en redes sociales ante las demostraciones de apoyo que varias figuras públicas han realizado a sus respectivos candidatos presidenciales.

Este ha sido el caso de algunos artistas del género regional, quienes recientemente se unieron al candidato Abelardo de la Espriella para manifestar su apoyo a la candidatura.

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