Yeferson Cossio ofreció su canal para hacer stream junto a Iván Cepeda: ¿qué respondió el candidato?

Colombia está a horas de conocer al nuevo presidente de la República y una gran variedad de creadores de contenido, cantantes, entre otras figuras públicas, ya han dado a conocer sus respectivas posturas políticas que, de manera inevitable, han dividido miles de opiniones.

Pese a que en un inicio Yeferson Cossio reveló su interés por apoyar a la candidata Paloma Valencia, en días recientes compartió un video en internet en donde reveló su interés por realizar un stream en compañía del candidato Iván Cepeda.

RELACIONADO Anne Hathaway anunció que será madre por tercera vez tras enfrentar complicaciones para concebir

¿Qué dijo Yeferson Cossio sobre Iván Cepeda?

Cossio, como varios creadores de contenido en el país, se ha tomado las redes sociales para invitar a sus seguidores a que este próximo 21 de junio se dirijan a las urnas a votar por el que será el nuevo presidente de Colombia.

Por esto, recalcó la importancia de estudiar las propuestas de ambos candidatos, quienes han protagonizado un sin fin de discusiones políticas en medio de la contienda electoral que acabará el domingo.

Pese a que hizo énfasis en la coordinación de su pasado stream con Paloma Valencia, excandidata a la presidencia, ahora manifestó su interés de prestar su canal al candidato Iván Cepeda para que este comparta su “mensaje” a los posibles electores que se conecten durante la transmisión.

“Para el señor Cepeda (...) si de pronto lo requiere, si de pronto lo necesita, le presto mi canal para que dé su mensaje. En fin, les dejo un abrazo a todos (...) espero que con este video se haya sobreentendido que no le tiré a nadie, simplemente quería expresarme”, afirmó el famoso.

Iván Cepeda le responde a Yeferson Cossio

Ante la invitación del famoso, el candidato presidencial tomó sus redes sociales oficiales, en las horas más recientes, para agradecer por la invitación y aceptar el espacio de diálogo.

“Hola, Yeferson. He recibido tu amable invitación y agradezco la posibilidad de tener un diálogo. Así que, nos veremos pronto y espero que sea de mucha utilidad para quienes nos puedan ver y seguir a través de tus muy concurridas redes sociales”, afirmó el candidato Iván Cepeda.