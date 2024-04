Karol G respondió a las pullas de Anuel AA en pleno concierto: lo dejó muy mal parado

Hace algunos meses, Karol G Y Feid fueron centro de las burlas en las redes sociales por los comentarios que lanzó Anuel AA, expareja amorosa de la antioqueña y que aprovechó para lanzar fuertes dardos en contra de la relación de los antioqueños, la cual se ha convertido en una de las más queridas por los colombianos.

A pesar de los comentarios que lanzó el puertorriqueño, Karol G y Feid optaron por no contestar a las provocaciones de Anuel AA, esto con el fin de no tener problemas en la industria musical, además de no tener problemas en su relación sentimental, la cual ya lleva varios meses en una estabilidad importante.

Karol G le respondió las pullas a Anuel AA

Aunque los comentarios se dieron hace varios meses, Karol G no se quedó con la espinita y contestó en los últimos días las pullas que lanzó el puertorriqueño, dejándolo muy mal parado frente a sus seguidores, quienes han hecho viral la respuesta de la colombiana en pleno concierto en Chile.

Los sucesos acontecieron durante el concierto de la artista antioqueña en Chile, pues antes de interpretar la canción "Mi ex tenía razón", emitió un comentario que provocó una gran cantidad de reacciones en las redes sociales.

“Mi ex tenía razón, el colombiano lo hace mejor”, fueron las palabras de Karol G en el concierto, lo que hizo que millones de seguidores que se encontraban en el show de la colombiana hicieran una algarabía y aplaudieran las palabras de la antioqueña.

Canción que le dedicó Anuel AA a Karol G en el 2023

Vale mencionar que en diferentes oportunidades, Anuel AA dio a conocer que la canción ‘Mejor que yo’ que fue lanzada el año anterior era dedicada a Karol G, dejando claro que mientras escribía la canción siempre pensó en la antioqueña, quien en la actualidad se le ve muy contenta y feliz con Feid.

“Yo puse que se la dediqué a Karol porque pensé en ella cuando la escribí. Tiene un novio y la echo de menos, es lo que dice la canción”, dijo el cantante en aquella ocasión sobre su canción, en la cual también habla sobre Feid, actual pareja de la antioqueña “mejor que yo él nunca va a ser, no. Ni anotando mis truquitos en un papel”.