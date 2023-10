¡Una locura! Karol G revela detalles del 'Mañana Será Bonito Fest' en Medellín

La cantante colombiana Karol G vive sin duda alguna su mejor momento a nivel internacional y nacional, logrando llenar estadios y cautivar a millones de corazones en el mundo. La antioqueña se posiciona actualmente en todas las plataformas digitales con el lanzamiento de sus dos álbumes ‘Mañana será bonito’ y ‘Bichota season’.

Ante el éxito en su carrera, la artista anunció personalmente la realización del "Mañana Será Bonito Fest" que se llevará a cabo el próximo 1 de diciembre en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Este festival, algo nunca antes visto en Colombia, promete ser un espectáculo inolvidable, con una producción de la mejor calidad que se convertirá en una experiencia lúdica y musical única.

Como ya es costumbre, el regalo de Navidad de Karol G para sus compatriotas y fieles seguidores, será un magnífico espectáculo preparado con amor para todos los fans.

¡Es oficial! Karol G viene a Colombia

A través de un video, la cantante hizo público sus conciertos en el país: “Quería ser yo directamente quien los invitara a ustedes. Obviamente iba a pensar en Colombia. No sé en qué momento se les pasó por la mente en que nuestro país no iba a estar en el mapa. ¡Colombia te veo y pronto estaré allá!”.

En medio de sus palabras, la artista dejó con expectativa a sus seguidores: “Llevo todo para llevarles una experiencia muy especial para que sigamos convenciéndonos de todo lo que los colombianos podemos hacer de especial”.

Karol G traerá un show fantástico para Medellín

De acuerdo con la antioqueña, su ciudad estallará de emoción:

“Al ser de Medellín quiero tener un detalle con mi casa. Por esta razón, la experiencia será más elevada. Allí no se vivirá la gira de conciertos, sino el ‘Mañana Será Bonito Fest’. Llevo un festival super especial para que la pasemos increíble. Créanme que estoy pensando en cada uno de los detalles para que ustedes vivan una experiencia única, nunca antes vivida”.

.@karolg explicó cómo se realizará el 'Mañana Será Bonito Fest' en su natal Medellín, como inicio de su recién anunciada gira por Latinoamérica.

La 'Bichota' estará el 1 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot 🌸 pic.twitter.com/YsNi4zVfL2 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) October 3, 2023

Con respecto a la indumentaria y a la previa del concierto, Karol G resaltó públicamente: “¿Qué qué se ponen, qué qué llevan?, pónganse zapatos cómodos, lleve la mejor actitud y energía o lleve la actitud de llorar si necesita llevarla también, porque vamos es a pasarla muy rico y a ser felices todos. Aprovecho la oportunidad para decirles a todos en Colombia que son la razón de todo esto para mí. Me siento muy agradecida de saber que en mi casa me apoyan y que me han acompañado durante todo este proceso y más lindo aun cuando hay alguien que se siente feliz y orgulloso porque Karol G está cumpliendo todo esto. Gracias por todo, porque esa energía me llega siempre y no puedo esperar más tiempo para verlos. Los amo mucho", enfatizó la colombiana.

