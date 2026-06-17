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Exparticipante de La Casa de los Famosos quedó sin oxígeno al cumplir reto con espuma

La mujer alarmó a sus seguidores al quedar inmóvil debajo de una amplia pila de espuma.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

junio 17 de 2026
05:03 p. m.
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Hay gran conmoción en redes sociales por el más reciente accidente que se presentó en el reality estadounidense ‘La Prisión del Destino’ en donde se encuentra participando la creadora de contenido Karola Alcendra, quien también jugó en la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia.

Dicho formato mantiene a un amplio grupo de creadores de contenido dentro de un casa, que simula ser una prisión, en donde tienen que cumplir una serie de retos y pruebas para avanzar en la competencia.

No obstante, uno de los momentos más comentados corrió por cuenta de la colombiana, quien sufrió un accidente en medio de una de las dinámicas propuestas al aire libre entre sus compañeros.

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¿Qué le pasó a Karola Alcendra?

El reto consistía en ingresar a una pila gigante de espuma en donde el desafío era durar la mayor cantidad de tiempo posible en ella. Pese a que la mujer ingresó con una prenda para cubrir su boca y nariz, la preocupación entre todos los participantes empezó a crecer cuando, al pasar los segundos, la participante no salía.

Ante la expectativa por lo que estaba ocurriendo en aquel instante, el organizador del reto dio la orden de que ingresaran a sacar a la mujer de la que no se obtenía rastro alguno. El llamado generó que dos participantes emprendieran la búsqueda de Alcendra, quien finalmente fue encontrada bajo la enorme pila de espuma.

La reacción de esta generó mayor preocupación ya que emitió señales de una posible falta de oxígeno que, al parecer, habría obstruido parte de sus vías respiratorias como su nariz y su garganta.

De esta manera, Alcendra tuvo que recibir atención especializada por parte del equipo de paramédicos de la producción ya que decidieron alejarla de sus demás compañeros para verificar su estado de salud.

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Reacciones al accidente de Karola Alcendra

Por supuesto, el hecho ya ha generado una ola de reacciones entre sus más fieles seguidores ya que algunos de sus fanáticos aseguraron su interés por dejar de ver a la mujer en programas. Otros manifestaron que era hora de que esta se tomara un descanso de las pantallas.

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