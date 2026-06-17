¿Viene álbum?: hermana de Yeison Jiménez reveló que el artista dejó más de 50 canciones grabadas

Yeison Jiménez se convirtió en toda una leyenda del género regional en el país, pues, de manera paradójica, su partida inmortalizó su amplio repertorio lleno de éxitos que hoy por hoy se siguen escuchando desde simples esquinas hasta escenarios masivos como estadios.

Tras un intento de mantener vivo el legado del caldense, su agrupación musical se encuentra tras la búsqueda de un tercer vocalista que acompañe y lidere las otras voces ya presentes. Sin embargo, ha crecido la expectativa sobre lo que va a pasar con la música que el artista dejó en vida.

¿Quién es el nuevo vocalista de La Banda del Aventurero?

En días recientes, Lina Jiménez, hermana del fallecido artista, ofreció unas declaraciones a la FM en donde reveló detalles del reality que se realizó para buscar la nueva voz que integre a La Banda del Aventurero.

Según la mujer, encargada de la empresa ‘Sírvalo Pues’, los músicos fueron los principales interesados en continuar con la agrupación ya que se llegó a pensar que esta tendría que disolverse ante la ausencia de Yeison.

No obstante, con la búsqueda de una voz principal, que no pretende reemplazar al caldense, se desea dar continuidad a la gran cantidad de espectáculos que ya se tenían previstos dentro de la agenda de Jiménez.

La empresaria reveló que en pocos días, a la fecha, se conocerá el nombre del cantante seleccionado ya que los tres semifinalistas tendrán que presentarse frente a un amplio público para que se identifique al cantante con mayor conexión de la fanaticada.

¿Cuántas canciones dejó grabadas Yeison Jiménez?

Por otro lado, Lina también se refirió a la gran cantidad de música que su hermano no solo compuso, sino que dejó grabada. Según su relato, Yeison habría dejado más de cincuenta canciones listas para producir por lo que, al parecer, fanáticos han especulado sobre el posible lanzamiento de un nuevo álbum musical.

“La idea es seguir con su banda para que por favor (...) síganlos apoyando, sepan que es el legado de Yeison, para que los sigan acompañando en sus conciertos y sigan comprando una boletica. Esto es un apoyo a ellos, ellos no se pueden quedar sin trabajo y quieren seguir”, señaló la mujer.

Así mismo, se refirió a los ofrecimientos por parte de otros artistas del género para distribuir a los músicos en sus respectivas bandas. No obstante, la empresaria mencionó que ninguno de ellos tomó la decisión de apartarse para continuar tocando las canciones del gran Yeison Jiménez.