Kevin Roldán responde a Ryan Castro tras perder demanda millonaria: "Algunos olvidan quién los ayudó"

En un reciente desarrollo que ha captado la atención de la industria musical, Ryan Castro anunció su victoria en una demanda millonaria contra King Records, la empresa del reguetonero Kevin Roldán.

El Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación de Medellín falló a favor de Castro, quien había acusado a la compañía de Roldán de incumplimiento de contratos discográficos y de management, así como de contratos editoriales.

¿Por qué se presentó la disputa entre Ryan Castro y Kevin Roldán?

Todo comenzó en 2020 cuando Ryan Castro firmó con King Records, estableciendo además el sello discográfico Awoo King Récords en colaboración con Kevin Roldán. Sin embargo, la relación entre ambos se deterioró rápidamente, culminando en un conflicto que solo pudo resolverse a través de acciones legales.

En un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, Ryan Castro expresó su alivio tras la decisión del tribunal. "Finalmente soy libre. ¡Esperen el 200% de mí!", declaró el artista. Aseguró que, a pesar de los obstáculos que enfrentó durante su tiempo con la compañía de Roldán, nunca dejó de trabajar ni de crear música para sus fans. "Siempre he sido una persona correcta y real. No me gusta quitarle un peso a nadie ni tampoco dejarme quitar lo que tanto me cuesta", añadió 'El Cantante del Ghetto'.

Ryan Castro se pronunció acerca de la incómoda situación vivida con Kevin Roldán

Castro también relató las dificultades que tuvo que enfrentar, señalando que muchos de sus proyectos quedaron sin inversión, videos ni promoción. "Me siento muy contento y con un fresquito porque nadie sabe cuánto nos pusieron a patinar... pero para más rabia me pegué solito. Nadie sabe todo lo que me tocó hacer para poderme pegar en medio de tanto caos y tanto problema", explicó el artista, destacando su independencia y fortaleza durante el proceso.

Kevin Roldán, por su parte, no se quedó en silencio. En un comunicado emitido por su compañía, Roldán afirmó que acatará la decisión del tribunal, aunque no esté de acuerdo con ella. "Cabe anotar que la compañía continúa con los otros dos contratos vigentes con el artista, y con relaciones existentes a través de Awoo King Records, compartiendo lanzamientos y negocios en conjunto", se lee en el comunicado.

Roldán también aprovechó la oportunidad para lanzar una indirecta a Castro. "Lamentablemente, hay gente que coge vuelo y olvida a quien los ayudó a despegar. No crean en todo lo que se dice en redes sociales. El artista todavía está firmado y tiene contratos y sociedades vigentes con la compañía", señaló 'KR', insinuando que la relación contractual con Castro aún tiene aspectos no resueltos.

Este cruce de indirectas entre Ryan Castro y Kevin Roldán ha mantenido a sus seguidores en vilo, expectantes de los próximos movimientos de ambos artistas. La victoria legal de Castro marca un punto de inflexión en su carrera, liberándolo de restricciones que, según él, impedían su progreso. Por otro lado, Roldán enfrenta el reto de gestionar la percepción pública y la estabilidad de su compañía tras este veredicto.

La disputa entre estos dos reguetoneros seguramente continuará siendo un tema candente en la escena musical, con seguidores y críticos observando atentamente cómo se desarrollan los acontecimientos.