Kata Otálvaro rompió el silencio tras su eliminación de La Casa de los Famosos: "Mil disculpas"

El domingo pasado se llevó a cabo el estreno oficial de La Casa de los Famosos Colombia 2025. El reality del Canal RCN tuvo un comienzo 'caliente' por la inesperada eliminación de uno de los participantes. Kata Otálvaro, reconocida DJ y modelo caleña, incumplió las normas y El Jefe le dio el máximo castigo.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán estaban dándoles la bienvenida a los participantes. Otálvaro no llegó a la cita y el mandamás del show le dio 20 minutos adicionales para que lo hiciera. El tiempo se cumplió y fue entonces cuando decidió eliminarla del programa que le entregará 400 millones de pesos colombianos al ganador.

La Casa de los Famosos Colombia 2025: primera líder y primer nominado

La noticia cayó como un 'baldado de agua fría' entre los demás concursantes, quienes conocieron de primera mano la severidad de El Jefe. Pues bien, el primer capítulo continuó su rumbo y dejó a la 'Toxi Costeña' como la líder de la semana. Cindy Ávila también tuvo que hacer la primera nominación de la segunda temporada y eligió a Camilo Trujillo.

La Casa de los Famosos Colombia 2025: Kata Otálvaro se pronunció por su eliminación

"Yo no viajé porque tuve un problema personal, pero yo le avisé al Canal RCN. Ellos sabían que yo no alcanzaba a llegar, es más, yo pensé que iban a decir que no había podido viajar por un inconveniente que tuve. Yo hablé con ellos todo el sábado y les conté sobre mi inconveniente, y juntos decidimos que no alcanzaba a llegar. Mil disculpas al Canal RCN por lo que sucedió y a los que me estaban apoyando también", empezó diciendo Otálvaro a través de su cuenta de Instagram.

"Fue algo que se me salió de las manos. Me da pesar todo lo que sucedió porque tenía ganas de que conocieran más de mí. En este momento estoy muy triste y enferma. La salud es muy importante", concluyó.

