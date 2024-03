Alejandro Estrada 'explotó' contra Miguel Melfi en La Casa de los Famosos: "Está quedando muy mal"

El domingo pasado, Alejandro Estrada fue invitado a la gala de eliminación de La Casa de los Famosos. El actor cucuteño tuvo la oportunidad de hablar, luego de que su esposa, Nataly Umaña, se besara con Miguel Melfi. Además de hacerle preguntas a los involucrados en este controversial hecho, se tomó la libertad de dar su opinión sobre el cantante panameño.

Recordemos que Melfi y Umaña estuvieron atados por 48 horas. En ese tiempo compartieron cama, ducha y momentos de mucha intimidad. Durante una dinámica, en la cual tuvieron que recrear una escena de la telenovela 'Ana de nadie', terminaron dándose un apasionado beso, desatando la locura entre sus compañeros.

Pues bien, antes de que se anunciara a Beto Arango como el tercer eliminado, Estrada habló desde el fondo de su corazón y le mandó uno que otro 'dardo' a Melfi. “¿En algún momento pensaste que tus actos repercuten negativamente en las personas involucradas?”, fue la pregunta que le hizo el actor nortesantandereano, de 44 años.

Alejandro Estrada 'explotó' contra Miguel Melfi en La Casa de los Famosos

"Él está quedando muy mal, la está haciendo quedar muy mal a ella y yo estoy sufriendo. Generaste un dolor profundo", empezó diciendo el cucuteño, en el set de la producción de Canal RCN y ViX.

"No sé, no vocaliza. No le entendí nada. ¿No se da cuenta? Todos hemos visto lo que ha sucedido desde el inicio, con sus provocaciones. Más allá de la situación que está pasando, yo no estoy defendiendo a Nataly. Yo le quise hacer una pregunta a este chico para que se sacudiera un poco y de pronto recordara a su hogar, a su familia, a una madre, a una esposa, a un esposo. Pero él está en su juego y es válido", concluyó Estrada, quien participó en 'Tormenta de amor'.

"Miguel Melfi está mostrando sus principios"

"¿Cuántos años tiene este chico?", preguntó Estrada, a lo que Carla Giraldo le respondió que el panameño tiene 26 años. "Ya está clarísima. Yo era más más maduro a esa edad, más educado, pero era menos consciente de cómo podía enfrentar estas situaciones. Por eso digo que ni lo culpo, simplemente está demostrando sus principios", sentenció.

