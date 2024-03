Miguel Melfi le respondió a Alejandro Estrada en La Casa de los Famosos: “No me siento bien”

El domingo pasado, 'ardió' La Casa de los Famosos. La gala de eliminación estuvo marcada por la presencia de Alejandro Estrada, esposo de Nataly Umaña. 'El Jefe' no solo invitó al actor cucuteño a participar en el reality, sino que le dio la oportunidad de hacerle unas preguntas a su pareja sentimental y a Miguel Melfi. El cantante panameño, quien se ha mostrado muy cercano a la modelo tolimense, sorprendió con su respuesta.

Antes de que Cristina Hurtado y Carla Giraldo anunciaran a Beto Arango como el tercer eliminado, Estrada dio de qué hablar en el set de la producción de Canal RCN y ViX. Al artista nortesantandereano se le vio afectado por el beso entre Umaña y Melfi; sin embargo, recalcó que quiere hablar en privado con quien ha sido su compañera de vida en los últimos 12 años.

La primera en ir al confesionario, por orden de 'El Jefe', fue Umaña. "¿Qué es lo que realmente valora en la vida? y ¿Qué representa estar en La Casa de los Famosos?", le preguntó el actor, quien ha figurado en novelas como 'Francisco el matemático', 'El estilista' y 'Tormenta de amor'. Este cuestionamiento tomó por sorpresa a la actriz ibaguereña, quien se tomó unos instantes en responder.

Umaña respondió que estar en La Casa de los Famosos representa "una reconexión conmigo misma". Sobre el segundo punto, señaló que valora la "honestidad, salud, las buenas amistades y la verdad". Estas palabras dejaron sorprendido a Estrada, quien aún no sabe si hacer parte del reality.

¿Qué le preguntó Alejandro Estrada a Miguel Melfi?

Estrada puso en tela de juicio la educación y los valores de Melfi, luego de coquetear y besar a una mujer casada. Entiende que el acercamiento a Umaña pudo tratarse de un acto de inmadurez, teniendo en cuenta que tiene 26 años, 12 menos que la actriz tolimense y 18 menos que él.

Por esta razón decidió hacerle la siguiente pregunta: “¿En algún momento pensaste que tus actos repercuten negativamente en las personas involucradas?”.

Miguel Melfi le respondió a Alejandro Estrada en La Casa de los Famosos

“He respondido anteriormente que la verdad no me siento bien en el fondo con todo lo que está pasando, con todo lo que puedan sentir algunas personas, pero sinceramente no fue algo que yo elegí, que ninguno de los dos eligió y que, si se dio pues, no fue por algo que quisiéramos nosotros”, dijo el panameño.

