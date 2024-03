Vivirán como reyes: así será el cuidado de los cachorros en La Casa de los Famosos

Este lunes 11 de marzo, se sumaron nuevos integrantes a La Casa de los Famosos Colombia: Menta y Paul, dos cachorros que harán más amena la convivencia de las 18 celebridades que siguen en carrera. 'El Jefe' dio claras instrucciones para el cuidado de estos perros, quienes fueron recibidos con mucho amor y cariño.

El mandamás de la producción del Canal RCN y la app de ViX, señaló que los participantes no podrán asustarlos y abrumarlos. Isabella Santiago y Julián Trujillo fueron designados para la protección de estos cachorros, los cuales alegraron el ambiente del set luego de la 'explosiva' visita de Alejandro Estrada y la eliminación de Isabella Sierra.

Recordemos que el domingo pasado, el actor cucuteño visitó la Casa. Los participantes se quedaron estáticos cuando Estrada cruzó la puerta y se empezó a sentir la tensión. El nortesantandereano, de 44 años, buscó a Nataly Umaña para ponerle fin a su matrimonio. Recordemos que la modelo tolimense tuvo un romance con Miguel Melfi, por lo cual Estrada decidió finalizar una relación de 12 años.

Umaña, quien recibió el anillo de compromiso por parte de su ahora exesposo, agradeció la llegada de los cachorros. No aguantó las lágrimas cuando los vio llegar y declaró que desea dormir con uno de ellos, pues considera que los animales son una fuente de energía.

¿Cómo será el cuidado de los cachorros en La Casa de los Famosos?

Paul y Menta solo estarán una semana en la Casa. Los Famosos tendrán que alimentarlos tres veces al día, limpiarlos con artículos especiales, jugar con ellos, peinarlos, entre otras actividades. Cada animalito tendrá su propia casa, para que esté cómodo a lo largo de su estadía.

Los perritos no estarán encerrados y, a diferencia de los participantes, podrán abandonar el set. Tendrán dos salidas diarias a zonas verdes, en donde la producción del programa se encargará de darles el mejor cuidado posible. Así, podrán respirar aire puro y correr por un buen rato al día en un espacio abierto.

¿Qué dijo 'El Jefe' sobre los cachorros que ingresaron a La Casa de los Famosos?

"Paul y Menta, dos cachorros que merecen el cuidado y trato especial, debemos tener mucho cuidado, no gritar y no asustarlos, ellos son dos bebés. No los pueden agobiar y no los pueden tocar todos al tiempo. Isabella y Julián serán sus guardianes", señaló.

