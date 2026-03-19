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Se tomó una decisión de ÚLTIMA HORA que revolucionó La Casa de los Famosos Colombia: esta fue

Todo aconteció tras una nueva determinación del 'líder tirano'. ¿Cuál es el nuevo rumbo que tomará la competencia?

Foto: Canal RCN.

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marzo 19 de 2026
07:27 a. m.
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En la noche del 18 de marzo, Eidevin López, que es el 'líder tirano' de esta semana en La Casa de los Famosos Colombia 2026, tuvo que tomar varias decisiones.

Al barranquillero le correspondió enviar a un participante a la placa de nominación y eligió a Alejandro Estrada bajo el argumento de que no ha estado de acuerdo con sus últimas actitudes.

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Además, en la última parte de la gala, tuvo que reorganizar las habitaciones 'Calma' y 'Tormenta' y la advertencia fue clara: nadie puede dormir en un lugar diferente al que le corresponde.

¿Cómo quedaron entonces las nuevas habitaciones en la 'casa más famosa de Colombia'? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así quedó la habitación 'Calma' tras la decisión de Eidevin López, el 'líder tirano' de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Después de unos minutos de análisis y una intervención en la que Carla Giraldo le preguntó a Eidevin López si iba a dejar las habitaciones como estaban, él conformó 'Calma' con los siguientes habitantes:

  • Juanda Caribe.
  • Eidevin López.
  • Mariana Zapata.
  • Juan Palau.
  • Karola.
  • 'Campanita'.
  • Valentino Lázaro.

Así quedó la habitación 'Tormenta' tras ser organizada por Eidevin López

Luego de que el 'líder tirano' de la semana aclaró que dormiría en 'Calma', envió a los siguientes participantes a la habitación 'Tormenta':

  • Juan Carlos Arango.
  • Manuela Gómez.
  • Tebi Bernal.
  • Yuli Ruiz.
  • Alexa Torrex.
  • Alejandro Estrada.

Hay un participante que irá directo a la jornada de eliminación de La Casa de los Famosos Colombia 2026: ¿quién es?

El domingo 15 de marzo, tras la eliminación de Beba de la Cruz, ella decidió dejar nominado a Tebi Bernal.

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Además, en la noche del 18 de marzo, Tebi tuvo que ingresar al 'loft' junto a Alejandro Estrada, que también estaba en la placa, y entre juntos tuvieron que determinar a quién le ponían 'candado'.

Fue así como el modelo y creador de contenido decidió asumir el riesgo y no podrá ser salvado en estos días.

 

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