Martha y La Segura tuvieron nuevo encontrón por el premio de la Casa de los Famosos

La tensión dentro de la Casa de los Famosos es cada vez más latente, esto teniendo en cuenta los diferentes encontronazos que se han dado en los últimos días, haciendo que los participantes pierdan la tranquilidad dentro del reality y estén a la defensiva en cada palabra acción de sus compañeros.

Una de las fuertes discusiones que generó una fuerte tensión en la casa fue lo acontecido entre La Segura y Martha Isabel Bolaños, quienes en el 'brunch' de los nominados volvieron a tener una fuerte discusión por el premio que se lleva el ganador del reality, haciendo que ambas celebridades se ‘cantaran la tabla’.

Fuerte discusión entre La Segura y Martha Isabel Bolaños

En medio del desayuno que vivieron ‘La Segura’, Karen Sevillano, Martha Isabel Bolaños, Isabella Santiago, Omar Murillo y Tania Valencia se presentó una fuerte discusión, luego de que la creadora de contenido y la actriz pusieran sobre la mesa el premio de 400 millones de pesos que se lleva el ganador del concurso.

La conversación comenzó a subir el tono tras las declaraciones de Martha Isabel, quien afirmó que La Segura se hacía la víctima para tener algunos beneficios dentro de la producción del Canal RCN, a lo que la creadora de contenido contestó sin pelos en la lengua.

“No, Martha, no me hago la víctima. En ningún momento me he hecho la víctima, creo que soy una de las personas a la que menos, en esta casa, porque si yo quisiera me pegaría de muchas cosas para hacerme la víctima y no lo hago. Yo respondo a lo que vos decís, o vos respondés a lo que yo digo. Ese día yo me sentí vulnerable y tanto así fue como a mí se me iban a salir las lágrimas y yo, de una, dije: ‘no puedo llorar, porque es que yo no le regalo mis lágrimas a cualquier persona’”, aseguró.

Además, agregó: “Vos sos una persona, como vos misma lo dijiste, egoísta. Lo dijiste con mucho orgullo, sos una persona egoísta. Y capaz que como vos estás acá ansiada y lamiéndote por los 400 millones de pesos y por ganar, y diciendo que vas a sacarnos y que tienes que sacarnos a nosotras dos como sea”.

Martha Isabel Bolaños se defendió del ataque de La Segura

Ante las fuertes acusaciones, Martha Isabel Bolaños intentó bajar la tensión dentro de la mesa y trató de hacer las paces con La Segura.

“Sinceramente, tus palabras vienen cargadas de veneno. Ansiada, suena como a necesitada, tiene su veneno y te lo aclaro, no te interesa, pero yo vengo aquí con otro propósito”, añadió la actriz que estuvo en Betty La Fea.