Martha Isabel Bolaños, al borde del llanto tras salida de La Segura en La Casa de los Famosos

El domingo pasado, La Segura se convirtió en la decimosexta eliminada en La Casa de los Famosos. La creadora de contenido caleña, con más de 9 millones de seguidores en Instagram, fue superada por Julián Trujillo, Ornella Sierra y Karen Sevillano. Su salida, dejó conmovida a Martha Isabel Bolaños, una concursante con la que nunca congenió.

Trujillo recibió el 45.11% de los votos, un porcentaje que le permitió ser la primera celebridad en abandonar la sala de eliminación. El intérprete bogotano se dio un gran abrazo con sus compañeros del 'Team Galáctico' y generó sorpresa entre los 'papillentes'. Sierra fue la segunda en salvarse, con una votación del 24.26%.

Sevillano y La Segura, quienes consolidaron una bonita amistad en el reality del Canal RCN y la app de ViX, la pasaron mal en la electrizante ceremonia. Al final, la influenciadora vallecaucana, de 29 años, prolongó su estadía en la Casa con un 16.96%; mientras que su compañera recibió el 13.67%. En su salida, Natalia decidió mandar a la 'Placa de Nominados' a la 'Pupuchurra'.

¿Qué dijo Martha Isabel Bolaños sobre la eliminación de La Segura?

"Tengo hasta ganas de llorar curiosamente (…) se puso muy triste el ambiente, está muy triste", empezó diciendo la experimentada actriz, quien también participó en 'MasterChef Celebrity'.

"Yo realmente cero química con La Segura, pero ya estamos tan conscientes de que es un juego, que hubo espacio para tomarnos fotos, difícil entender o sea ahí no hay nada tan grave tampoco", concluyó.

La Segura reveló los defectos de Martha Isabel Bolaños

"Hay personas con las cuales uno no conecta y también está bien, creo que su forma de pensar, yo viví con ella tres meses y estoy completamente segura que lo que vivimos allá y los vemos todos nosotros es muy diferente a lo que ve el televidente, vi acciones desleales, traiciones, cero empatía ni siquiera con sus propios compañeros, hablaban mal entre ellos mismos, me miraba mal, no me soportaba y al final del día yo tampoco a ella", dijo la influenciadora, en charla con 'Buen Día, Colombia'.