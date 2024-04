Tania Valencia habló sin tapujos de Karen Sevillano: "Tiene una energía muy pesada"

El pasado 14 de abril, Tania Valencia se convirtió en la décima eliminada de La Casa de los Famosos Colombia. La exreina de belleza caleña, quien supo ser tercera princesa del Concurso Nacional de Belleza de Colombia 2013, duró escasos ocho días en el reality del Canal RCN y la app de ViX. Pues bien, la modelo habló de Karen Sevillano, otra concursante nacida en la 'sucursal del cielo'.

Valencia no logró crear lazos fuertes en la Casa y muchos de sus compañeros pusieron en duda su sinceridad. Celebridades como Alfredo Redes, Ornella Sierra y Diana Ángel hablaron de sus dramas en repetidas oportunidades. "'Brunch' de actuación, me perdonan ahí. Mami, quién te cree ese cuento reina. Fue una gran obra de teatro que se armaron allá arriba", dijo La Segura, otra que percibió hipocresía de su parte.

A pesar de que la ganadora de Top Model of the World 2014, quien el pasado 7 de abril cumplió 34 años, no tuvo 'química' con Sevillano; mandó a la 'Placa de Nominados' a Ángel. "No hay mal que por bien no venga. Y tomaré esta decisión como una ajedrecista para que esa persona sienta si la apoyan o no. Diana Ángel. Creo que es una participante muy fuerte, creo que se subestima mucho", le dijo a Carla Giraldo, tras su salida.

¿Qué dijo Tania Valencia sobre Karen Sevillano?

La modelo vallecaucana habló con sus seguidores de Instagram y abrió su corazón. Reveló que sintió una "energía muy pesada" por parte de Sevillano, una de las concursantes más fuertes de la producción. Sin embargo, tildó a la influenciadora caleña como una mujer empoderada y como una fuente de inspiración.

Sobre su salida, Valencia se mostró positiva. "Estoy viendo que esto fue una bendición. Dios sabe cómo hace las cosas", dijo. "Estoy muy bien, cada uno tiene un proceso diferente", sentenció la reconocida exreina de belleza, quien en su gala de eliminación contó con el 2.49% de los votos.

Video de Tania Valencia hablando de La Casa de los Famosos Colombia

