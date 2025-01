Yina Calderón comenzó la polémica en la Casa de los Famosos: críticas directas a La Liendra

La segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia está lista para su gran estreno el próximo domingo 26 de enero a las 8:30 p.m.

El reality promete superar las expectativas con un elenco lleno de personalidades explosivas, y una de las más esperadas, sin duda, es Yina Calderón, quien ya comenzó a dar de qué hablar antes de entrar al formato.

Yina Calderón se fue contra La Liendra

En el evento oficial de presentación de La Casa de los Famosos, realizado en las instalaciones del Canal RCN, Yina Calderón no perdió tiempo para encender la polémica.

Y es que durante una dinámica en vivo, la empresaria y creadora de contenido lanzó fuertes comentarios dirigidos a La Liendra y Melissa Gate (participantes), demostrando que está dispuesta a mantener su título de "reina de la controversia".

"Buenas noches, ah, la cabeza de fósforo (Melissa Gate). Ay, vamos a ver si ahora es capaz de decirme todo lo que me dice en redes. El que lo tiene chiq.....o (La Liendra), papi, ¿usted no dijo que no venía y habló del canal? ¿Qué hace aquí?", fueron algunas de las declaraciones que dejaron atónitos a los asistentes.

Esta no es la primera vez que Yina y La Liendra protagonizan un enfrentamiento. Ambos tienen un historial de diferencias que se remonta a años atrás, alimentado por declaraciones cruzadas en redes sociales.

¿Qué podemos esperar de su convivencia?

En una entrevista con RCN radio, Calderón fue clara al hablar sobre cómo cree que será la interacción con La Liendra dentro de la casa: "Normal, me da igual. Él dijo que no habría polémicas ni controversias, entonces no sé a qué hps viene".

El público ya anticipa que esta relación será uno de los principales focos del reality. La Casa de los Famosos Colombia aún no comienza, pero Yina Calderón ya dejó claro que será una de las figuras más comentadas de esta temporada. ¡El drama está asegurado!