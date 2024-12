Tensiones previas: La Jesuu revela rivalidad con un hombre en La Casa de Los Famosos

La influencer Valentina Ruiz, conocida en redes sociales como La Jesuu, está generando gran expectativa tras confirmarse su participación en La casa de los famosos Colombia 2025.

Su carisma y personalidad directa prometen ser un ingrediente clave en la nueva edición del reality show transmitido por el Canal RCN.

La Jesuu: de las redes sociales a La Casa de Los Famosos

Aunque el camino no fue fácil, La Jesuu logró asegurar su lugar en el famoso programa. Valentina Ruiz, oriunda de Cali, es conocida por su humor y estilo sin filtros, características que han conquistado a miles de seguidores en redes sociales. Sin embargo, recientemente enfrentó un obstáculo: su cuenta principal de Instagram, que contaba con más de tres millones de seguidores, fue inhabilitada, obligándola a crear un nuevo perfil para seguir conectada con su público.

A pesar de este contratiempo, La Jesuu continúa activa en plataformas como TikTok e Instagram, donde ya ha comenzado a compartir contenido relacionado con su próxima aventura en La casa de los famosos Colombia. En uno de sus videos, insinuó que su rivalidad en el reality podría ser con un hombre, despertando la curiosidad de sus seguidores.

Rivalidades y expectativas antes del estreno

Aunque el programa aún no comienza, las tensiones ya se sienten en las redes sociales. Valentina reveló que está contando los días para enfrentarse a un hombre que también será participante y con quien tuvo un intercambio vía WhatsApp que no le agradó. En TikTok, La Jesuu publicó: “Contando los días para que me sostenga de frente lo que me dijo por WhatsApp”, una declaración que generó revuelo entre sus fans.

La misma publicación fue replicada en Instagram, donde agregó con humor: “Yo pensando que mi rival iba a ser una mujer”. Esta dinámica inicial promete una edición llena de intrigas y confrontaciones, mientras los espectadores esperan ansiosos el inicio de La casa de los famosos Colombia 2025 para ver a La Jesuu en acción.