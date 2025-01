La Liendra reveló su amor platónico por Jessica Cediel y Dani Duke no tardó en reaccionar: video

La reciente confesión de La Liendra acerca de su amor platónico generó un gran revuelo en las redes sociales.

Ante la sorpresa de muchos, la influenciadora Dani Duke, novia del creador de contenido, no tardó en responder a las inquietudes de sus seguidores.

Tras activarse la herramienta de preguntas en su cuenta de Instagram, con casi cuatro millones de seguidores, una de sus fanáticas le preguntó su opinión sobre las declaraciones de su novio.

¿Qué dijo La Liendra sobre su amor platónico?

La Liendra, quien es conocido por su sinceridad, no dudó en compartir con sus seguidores su debilidad por Jessica Cediel.

Durante una conversación en el marco de su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia, el influenciador confesó que la modelo y presentadora colombiana es su “crush” y, si tuviera la oportunidad de encontrarse con ella en el reality, cumpliría uno de sus sueños.

La revelación de La Liendra sorprendió a sus seguidores, quienes rápidamente empezaron a comentar sobre el asunto.

¿Cómo reaccionó Dani Duke tras la confesión de La Liendra sobre Jessica Cediel?

Por su parte, Dani Duke respondió con mucha calma y seguridad. La paisa aclaró que no le molesta la sinceridad de su pareja y que, por el contrario, comprende perfectamente por qué Jessica Cediel es su amor platónico.

“Sinceramente le doy toda la razón a mi novio, porque Jessica Cediel es de las mujeres más espectaculares, no solo de Colombia, sino de Latinoamérica, el Caribe y el mundo. He tenido la oportunidad de compartir con ella, y no solo tiene un cuerpazo, sino que es una persona increíblemente dulce”, expresó.

Dani también destacó que, por lo que ella conoce, no es de extrañar que los hombres de Colombia se enamoren de Cediel.

Su respuesta a la pregunta de su seguidora generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes elogiaron su madurez y seguridad en la relación. “Creo que la confianza es lo más importante en cualquier relación”, concluyó Dani.

El tema siguió dando de qué hablar en las redes, especialmente con el estreno de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia, que se transmitirá este domingo 26 de enero a las 8:30 p.m. por el Canal RCN.

Sin duda, la historia de La Liendra, Dani Duke y Jessica Cediel continúa siendo un tema candente para los seguidores del entretenimiento colombiano.