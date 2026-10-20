Westcol paralizó el centro de Bogotá: perdió su gorra y una mujer resultó golpeada

El streamer Westcol se tomó la capital del país al realizar su más reciente live desde uno de los centros comerciales más importantes de la ciudad.

El hombre, quien cuenta con más de seis millones de seguidores en su cuenta de Instagram, desató una contundente aglomeración que ocasionó caos y la intervención de la Policía para controlar la situación de orden público.

¿Qué pasó con Westcol en Bogotá?

Tal y como se había anunciado con anterioridad, el antioqueño llegó a Bogotá para realizar su respectivo stream desde uno de los centros comerciales de moda mayorista más grandes e importantes de la ciudad. El punto de encuentro, ubicado en el sector de San Victorino, generó que decenas de personas llegaran al establecimiento para grabar al paisa.

Sin embargo, su presencia generó descontrol entre la ciudadanía ya que varias personas llegaron a su encuentro y provocaron una importante aglomeración que requirió de la presencia de personal de la Alcaldía, Policía y seguridad privada.

En medio del recorrido, el paisa tuvo que encerrarse en una tienda de ropa en donde finalmente terminó recibiendo una camisa como obsequio. Seguido de esto, el recorrido continuó, pero la aglomeración excesiva de personas generó que el paisa tuviera que abandonar las instalaciones ante la falta de seguridad para las personas.

“La verdad es un placer estar aquí, Bogotá siempre nos ha recibido con mucho cariño. Vamos a ver si podemos compartir de alguna manera porque es mucha gente arriba, abajo. Hemos recibido muchos regalos y hemos visto a mucha gente emprendedora que nos ha mostrado sus empresas. Estamos aquí también para ayudar”, aseguró el paisa con un parlante entre la multitud.

Westcol defendió a fanática que cayó al suelo en la aglomeración

No obstante, momentos de tensión se vivieron en medio de la llegada del famoso por cuenta de una mujer que cayó al suelo y estuvo en riesgo de ser aplastada por la multitud presente.

Al percatarse de esto, Westcol decidió interceder y gritar a la ciudadanía para evitar que la mujer saliera lastimada de allí y asegurar que esta se pudiera levantar rápidamente. El hombre no solo abrazó a la seguidora, sino que también hizo un llamado a la calma para evitar más accidentes.

Finalmente, Westcol logró que la mujer lastimada subiera a su camioneta junto a sus familiares para darle hidratación y prestarle atención.