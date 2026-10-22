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¿No hay amistad entre hombres y mujeres?: la nueva polémica que generó Westcol con Andrea Valdiri

El famoso streamer generó amplios comentarios en redes tras hacer una confesión sobre su vínculo con la empresaria.

Foto: Captura pantalla Kick Westcol
Foto: Captura pantalla Kick Westcol

Noticias RCN

octubre 22 de 2026
03:24 p. m.
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Una nueva polémica se ha tomado las redes sociales por cuenta del empresario Westcol, quien, en horas recientes, llevó a cabo un stream de Halloween que reunió a varios creadores de contenidos con popularidad en el país.

Entre los presentes no solo se encontraban algunos amigos suyos, sino también creadores como Leandro Loaiza, Yaya, Andrea Valdiri, entre otros. Sin embargo, un comentario por parte del antioqueño generó todo tipo de reacciones sobre su relación y la sinceridad con la que habló sobre su amistad con la barranquillera.

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¿Qué dijo Westcol sobre Andrea Valdiri?

En medio de la conversación, todos los presentes hablaron sobre las amistades que se forjan principalmente entre un hombre y una mujer. Pese a que algunos de los que estaban allí aseguraron que dicho vínculo sí puede construirse con sinceridad, Westcol aseguró que ningún hombre es amigo real de una mujer ya que siempre habrán intenciones en el medio.

Dicho comentario generó varias reacciones entre los que se encontraban junto al paisa ya que lo cuestionaron por tener presente a Andrea Valdiri, quien se ha distinguido por tener una amistad cercana con el hombre.

La mujer no dudó en reírse sobre las declaraciones y hacer llamados desesperados a Luisa Castro, actual pareja sentimental de Westcol, quien no se encontraba presente en la reunión de disfraces.

Ante las críticas, Westcol decidió defender su vínculo con la famosa al asegurar que si no tuvieran una amistad real “le habría pedido la prueba”. Por supuesto, sus declaraciones generaron todo un debate en internet ya que varios usuarios cuestionaron el vínculo entre ambos y especularon sobre un posible romance entre los dos en el pasado.

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Andrea Valdiri sobre su gusto por los hombres

Por otro lado, la famosa también tuvo la oportunidad de hablar sobre los gustos actuales que posee por un hombre para sostener una relación sentimental. Según sus comentarios, sus preferencias van dirigidas a los hombres que son menores que ella por lo que aseguró que, al tener 35 años, prefiere estar con personas más pequeñas.

Finalmente, Valdiri mencionó detalles de su preparación para su participación en la próxima pelea de ‘Stream Fighters’ en la que se enfrentará con el creador de contenido venezolano conocido como ‘La Divaza’.

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