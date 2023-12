"No se opina sobre el cuerpo ajeno": La Segura estalla contra críticas por su extracción de biopolímeros

La reconocida influenciadora vallecaucana Natalia Segura, más conocida como 'La Segura' en las redes sociales, ha sido muy transparente con sus seguidores, puesto que ha mostrado detalladamente todo el proceso que ha vivido con su autoestima y las cirugías de extracción de biopolímeros, sustancia que se inyectó en sus glúteos hace unos años y que le ha generado graves complicaciones de salud.

El duro proceso de La Segura

Hace poco, la creadora de contenido subió una fotografía mostrando cómo había quedado su figura luego de las intervenciones quirúrgicas, evidenciando que sus glúteos redujeron considerablemente de tamaño, pero que estaba contenta por haber superado las complicaciones médicas que sufrió. A pesar de los desafíos que ha enfrentado durante el proceso de recuperación, 'La Segura' sigue trabajando en fortalecer su autoestima y en aceptarse tal como es.

Pese a recibir muchos elogios y mensajes de apoyo, la influenciadora no estuvo exenta de críticas por su aspecto físico, hecho que rechazó tajantemente. 'La Segura', en su más reciente publicación, recibió un mensaje negativo de un usuario que decidió enviarle una crítica por mensaje directo. Ante esto, la influenciadora decidió hacer público el comentario e iniciar una reflexión sobre las críticas hacia su figura actual.

La Segura estalla contra las críticas

“No voy a poner su nombre porque mi intención no es que vayan a funar a este gran hombre, pero deberían aprender que no se opina sobre el cuerpo ajeno. Guárdelo para usted que no soy ciega, tengo un espejo y me veo todos los días en mi casa”, respondió fuertemente la vallecaucana.

“Antes me avergonzaba mucho de mi cuerpo, que soy gorda, que si tengo fibrosis en las piernas... que si esto y que si lo otro, ahora intento mostrarme tal cual soy, como estoy ahora, porque no les voy a decir que soy la MÁSTER en AMOR PROPIO porque NO lo soy, pero intento, quiero y estoy segura que detrás de la pantalla hay muchas mujeres sintiéndose mal por tener un cuerpo que no es igual a los que ven en redes”, agregó.

Con su mensaje, 'La Segura' busca crear conciencia sobre el impacto de los comentarios negativos en redes sociales y promover un entorno de respeto y tolerancia. Esta influenciadora se ha convertido en un ejemplo de fortaleza y superación, demostrando que es fundamental amarse a uno mismo y no dejarse afectar por las críticas externas.

Es importante recordar que las redes sociales no deben ser utilizadas como un espacio para el odio y la negatividad, sino como una plataforma para compartir experiencias, conocimientos y fomentar la inclusión.