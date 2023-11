En VIVO: Colombia triunfa en los Latin Grammy, siga en directo los galardonados de la noche

La edición 24 de los Latin Grammy se llevó a cabo este jueves en el Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES) de Sevilla, España, donde los protagonistas de la velada fueron los colombianos debido a ser mayoría en las nominaciones a estos prestigiosos galardones

Durante la pregala, varios artistas del país ya se llevaron galardones, demostrando la calidad y el éxito de la música colombiana tanto en el ámbito nacional como internacional.

El ambiente que se vivió en la ceremonia fue muy familiar para las estrellas colombianas que desfilaron por la alfombra roja y no dudaron en resaltar el buen momento que vive la música del país, destacando no solo a los cantantes, sino también a los compositores, productores y realizadores.

En la primera parte de la ceremonia, varios artistas colombianos subieron al escenario a reclamar su merecido gramófono, a lo largo de la noche los artistas colombianos se presentaron en el recinto y uno de los actos más emotivos estuvo a cargo de Shakira, que cantó la canción que compuso para sus hijos 'Acrostico'.

They don’t call Shakira the queen of Latin music for no reason #LatinGRAMMY pic.twitter.com/TOrP95TC4m