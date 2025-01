¿Presentía su adiós? El curioso nombre que Leo Dan le puso a su gira del 2024

Leo Dan, el cantante y compositor argentino que marcó una de las épocas más importantes de la balada romántica, falleció en la mañana del 1 de enero de 2025. Sus familiares confirmaron la noticia a través de las redes sociales del artista y enfatizaron que su legado tendrá relevancia para la eternidad.

"El día de hoy, 1 de enero del 2025, invitamos a todos los que formaron parte de su historia y que fueron tocados por su legado, a celebrar su amor, su música y su vida", afirmaron en el comunicado.

Tras esas palabras, los fanáticos y los artistas de diferentes partes del mundo lo describieron como uno de los mejores compositores argentinos de la historia, manifestaron que escucharían su música para siempre y les extendieron sentidos mensajes de condolencias a sus familiares.

Además, a muchos internautas les generó curiosidad uno de los últimos mensajes que Leo Dan escribió en su Instagram, en donde recordó el nombre que le puso a su gira del 2024.

¿Leo Dan presentía su fallecimiento? Así se llamó su última gira

A principios del 2024, Leo Dan comunicó que durante ese año presentaría la última gira de su carrera y que había decidido llamarla "el adiós de una leyenda". Además, la inició el 6 de abril en New York, en el United Palace.

Posteriormente, se presentó en Chicago, Dallas, Miami y hasta en Ontario, Canadá. Y, como resultado de la gran acogida que tuvo en cada uno de sus shows, en el marco de la Navidad escribió un conmovedor mensaje en el que volvió a hacer énfasis en su despedida.

"Amigos queridos, este 2024 ha sido un año lleno de bendiciones, encuentros y alegrías. Cada momento vivido junto a ustedes es un tesoro que guardó en el corazón", escribió el 23 de diciembre.

"Agradezco profundamente todos los hermosos mensajes que me hacen llegar, me llenan el alma y me dan aliento para continuar. También agradezco a quienes me acompañaron este año en mi gira de despedida", complementó.

Por lo tanto, los internautas se han dirigido de nuevo a ese post para pedir paz por su alma, agradecer por su música y desearle mucha fortaleza a cada uno de sus familiares.

¿Cuáles fueron los principales éxitos de Leo Dan?

Leo Dan marcó una época para la balada romántica y sorprendió al mundo con éxitos que en la actualidad aún se exaltan. Algunos de ellos son: