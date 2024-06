Lorelei Tarón abrió su corazón y reveló cómo Falcao la enamoró y conquistó su corazón

Radamel Falcao García, nuevo jugador de Millonarios no solo ha captado la atención por su reciente fichaje con el cuadro bogotano, sino también por los detalles revelados por su esposa, Lorelei Tarón, sobre los inicios de su relación y la vida familiar en Colombia.

Lorelei, conocida cantante argentina, compartió en una entrevista con la periodista Sara Bello para su canal de YouTube 'Rubia y la morena', cómo fue que conoció al que hoy es su esposo hace más de una década.

"Nos conocimos en una iglesia. Cuando lo conocí me parecía un chico lindo, pero no me interesaba porque era futbolista y en Argentina no estaban tan bien vistos los jugadores. Sin embargo, lo empecé a conocer y me empecé a enamorar”, reveló Tarón con una sonrisa nostálgica, describiendo aquel primer encuentro como el inicio de una historia que cambió su vida.