Felipe Saruma reapareció con costosos regalos a las hijas de Andrea Valdiri

Una de las rupturas amorosas que generó mayor revuelo en el 2023 fue la de Felipe Saruma, influenciador, con Andrea Valdiri, reconocida bailarina y empresaria. No obstante, a pesar de ya estar alejados, ambos siguen siendo foco en redes sociales por parte de los internautas.

Tras haber terminado, algunos usuarios aseguran que Valdiri es la culpable del divorcio debido a la actitud aparentemente alegre y tranquila que ha tomado, mientras que Saruma se ha mostrado en sus redes sociales más afectado por la situación, según sus seguidores. Incluso, han surgido rumores sobre presuntas infidelidades y conflictos familiares.

Sin embargo, dejando a un lado los rumores, Saruma se hizo viral en redes por un lujoso regalo que le dio a las hijas de su ex.

¿Cuál fue el regalo de Saruma a las hijas de Valdiri?

Por medio de sus historias de Instagram, la pequeña compartió con sus 1,5 millones de seguidores los regalos que recibió en Nochebuena, entre ellos uno del creador de contenido.

“Gracias por siempre estar presente en nuestros corazones”,escribió la pequeña en el post.

El detalle mencionado por la joven era un IPhone, algo con lo que Isabella no pudo ocultar su emoción y felicidad. En un pequeño video quedó registrado el momento.

Ahora, la hija mayor no fue la única que quedó con regalo, pues Adhara también recibió y aunque el contenido exacto no se desveló, las expresiones de felicidad de la niña hablan por sí solas.

¿Qué ha dicho Valdiri de su divorcio?

Ante las constantes opiniones de los internautas, la barranquillera decidió pronunciarse mediante sus historias de Instagram, expresando su molestia por las atribuciones que han tomado los usuarios sobre ella y su pasada relación.

En sus declaraciones, Valdiri hizo varias aclaraciones, afirmando que hay muchos detalles que las personas no conocen de ella y que vienen ocurriendo desde hace más tiempo del que se imaginan. "Yo ya no vivía con Saru hace unos tres meses", dejando claro que la separación no era algo reciente como se había especulado.

"Me han puesto de marido a cantantes, han hecho memes y han hecho de todo con mi situación de la separación (...) Ustedes no conocen ni el 1% de lo que yo puedo ser como mujer", manifestó la creadora de contenido.