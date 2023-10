Carolina Acevedo ganó MasterChef Celebrity: estos fueron sus momentos más polémicos durante la competencia

Durante la noche del pasado domingo 8 de octubre, los amantes de la culinaria vivieron momentos de tensión gracias a la final de MasterChef Celebrity, uno de los realitys de cocina más importantes de Colombia. La ganadora fue la actriz Carolina Acevedo, quien durante la competencia demostró su talento, aunque también fue protagonista de varias polémicas.

Con mucho sudor y esfuerzo, Acevedo -de 44 años de edad y oriunda de Ibagué, Tolima- logró llevarse el trofeo de MasterChef Celebrity, un set de ollas y cuchillos de Royal Prestige y un premio de 200 millones de pesos colombianos.

Pese a que frente a las pantallas todo parecía más sencillo, para Carolina no fue así. Según entrevistas con el Canal RCN, la actriz estuvo enferma varias veces por el gasto de energía, el estrés y el alto esfuerzo que requería el concurso: “Me bajé como 6 kilos”.

Los platos ganadores de Carolina

La gran final se disputó entre cuatro talentosos cocineros: Nela, Adrián, Daniela y Carolina, quienes prepararon una entrada, dos platos fuertes y un postre que fueron el criterio de los jueces para definir quién sería el triunfador.

Para la primera receta, Carolina presentó ‘Para Eliza’, una preparación con crema de maíz inspirada en su abuela y en Tolima Grande, la tierra que la vio crecer. Al principio, los chefs pensaron que habían encontrado un pelo, pero luego confirmaron que se trataba de un hilo de mazorca.

Este habría sido el único defecto que encontraron los chefs en el desempeño de la actriz durante la final. Para el primer plato fuerte, hizo una trucha que dejó asombrados a los jurados; para el segundo preparó un pato con puré de arroz de leche y salsa de chocolate; y finalmente, presentó el platillo que le dio la corona: un postre de achiras con salsa de lulo.

Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Chris Carpentier resaltaron el increíble talento de la participante y su capacidad para realizar preparaciones de alta cocina.

Carolina, quien se encontraba en compañía de su madre, su hijo y su hermana, celebró el triunfo entre lágrimas, abrazos y cantos de los demás participantes del reality.

Los momentos más controversiales de Carolina en MasterChef

La polémica entre Carolina y Martha

Carolina fue tendencia varias veces en redes sociales por sus polémicos comentarios y acciones contra otros miembros de la competencia. Muchas veces se refirió a ellos de manera despectiva y desafiante, como ocurrió con su colega Martha Bolaños.

Aunque ya habían tenido varios disgustos pequeños en algunas ocasiones, la verdadera controversia entre las dos actrices comenzó con un reto en parejas en el que a cada una se les otorgó diferentes beneficios, entre ellos, poner el delantal nergo a otros cocineros.

Martha fue la dueña de ese beneficio y la condición era que si ella perdía, tenía la posibilidad de salvarse y enviar a otros dos concursantes a reto de eliminación. Con el único objetivo de perjudicar a Carolina, preparó un plato de mal gusto y con pésimo sabor, en compañía de su compañera Natalia, quien no estuvo de acuerdo con esta jugada.

Carolina siempre tuvo conocimiento de las malas intenciones de su colega y se mostraba muy desafiante con ella, dándole a conocer que había iniciado una guerra entre las dos. Incluso, al día siguiente, cuando los participantes hicieron un camino de honor para darle la bienvenida a los cocineros que estarían en reto de eliminación, Acevedo abrazó a todos menos a Martha.

“Los abrazos en esa calle de honor, la mayoría son sinceros. Martha fue la última, yo abracé a Nela y me fui a mi estación (...) La verdad no me importa si lo tomó bien o si lo tomó mal, la que está abajo soy yo entonces yo decido a quién abrazo y a quién no”, afirmó en las entrevistas.

Durante los siguientes capítulos el ambiente se puso muy tenso. En una ocasión, cuando debían preparar desayunos para niños, Martha aseguró que no tuvo hijos por decisión propia, a lo cual Acevedo respondió con un comentario que fue motivo de polémica en redes sociales.

“Se nota, se nota cuando no tienes hijos”, afirmó, la actriz, haciendo referencia a que su colega no era buena persona porque no había tenido la oportunidad de ser madre. Este hecho desató un sinfín de comentarios en varias plataformas por parte de mujeres y feministas, quienes tildaron de misógino e inapropiado el apunte de la cocinera.

El polémico comentario hacia Zulma

Martha no fue la única que recibió comentarios negativos por parte de Acevedo. La actriz Zulma Rey también fue blanco de críticas durante un reto de salvación, en el que preparó una torta de café y caramelo que le dio el pase directo al balcón.

Para ello contó con la ayuda de Daniela Tapia, quien le indicaba paso a paso la receta desde el balcón, hecho que molestó a otros concursantes, en especial a Carolina. Su argumento era que no había sido justo que recibiera tanta ayuda y que no merecía ganar si se sabía que su receta no era propia.

“El bizcocho de Daniela. Hoy le hicieron la torta a Zulma, toda. Espérate el día que se estén enfrentando Zulma y Daniela, ¿qué va a pasar?, ¿quién le va a ayudar a Zulma?”, aseguró.