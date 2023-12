Daddy Yankee sorprende con sus planes tras retirarse del 'reguetón': "no me avergüenzo"

En la madrugada de este lunes 4 de diciembre, Daddy Yankee anunció su retiro del 'reguetón' tras completar su quinto concierto. "Mi gente, este día para mí, es el más importante de mi vida. Y se los quiero compartir, porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito", dijo el artista puertorriqueño.

"Por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que esos días terminaron", agregó el cantautor con nostalgia.

Daddy Yankee confirma sus planes

Luego de mostrar su faceta más vulnerable en los escenarios, el compositor aseguró que dedicará su vida a Cristo, pues "él (Cristo) pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo" y reconoció "que para todos era alguien, pero yo no era nada sin Él".

Haciendo alusión a su extensa carrera profesional, Yankee confesó que: "Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: '¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?'. Por eso, esta noche, reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él".

Acto seguido en este discurso, el boricua aseguró que comenzará una nueva historia y una nueva vida dedicada a la religión. "Todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó, es ahora para el reino".

Para finalizar su discurso, Yankee recalcó nuevamente la importancia de Dios en su vida y de paso se mostró agradecido con todos sus fanáticos. "Muchas gracias Puerto Rico y espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo y espero que se les grabe algo bien importante: No sigan a ningún hombre. Yo soy un humano. A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida".

Yankee arrasó en el reguetón

El rapero puertorriqueño Daddy yankee ha ganado 158 premios de 530 nominaciones. Ha sido nominado a 80 Premios Billboard de la Música Latina, 28 Premios Grammy Latinos, 25 premios Latin American Music Awards, 15 premios Billboard Music Awards, 9 premios American Music Awards y 4 Premios Grammy. Ha recibido 30 Premios Billboard de la Música Latina, 8 premios Billboard de Music Awards, la mayor cantidad de cualquier artista latino, 6 Premios Grammy Latinos, 4 premios American Music Awards y 3 premios American Music Awards.

Además, Fue reconocido con el premio «Compositor latino del año» de la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores cuatro veces y se convirtió en el primer artista urbano en recibir su propia estrella en la acera del Paseo de la Fama de Puerto Rico y en ser incluido en el Salón de la Fama de la Música Latina de Billboard.