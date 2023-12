Alina Lozano contundente: reveló si mantiene a Jim Velásquez en el matrimonio

El controversial y polémico matrimonio entre la reconocida actriz Alina Lozano y Jim Velásquez ha vivido durante los últimos días una serie de capítulos que han puesto en duda su amor para miles de usuarios de redes sociales.

Hace pocos días, Lozano contó por medio de sus redes sociales que su actual esposo se fue de la casa pues señaló que tenía que lidiar con esos aspectos de su pareja y confirmó que se iba a quitar la argolla de matrimonio hasta que volviera al hogar.

“[…] Sé que está con los papás, pero no se comunica conmigo. Entonces, miren, me quité la argolla. En tú cara Jim, y me la pongo cuando aparezcas”, dijo ese momento.

Alina Lozano se pronuncia sobre la situación económica del matrimonio

Ahora bien, en las últimas horas la pareja fue nuevamente tendencia en redes sociales luego de una serie de preguntas que respondió Alina en sus redes sociales. Uno de los rumores que ha tomado mayor fortaleza en redes sociales es si la famosa sería la 'sugar mommy' de Jim Velásquez, encargándose de su sustento económico.

Lozano, sin ningún tipo de reproches, dio una contundente respuesta a quienes la critican y rumorean sobre su matrimonio. “Lo voy a responder de una vez, para que la gente sepa cómo son las cosas entre Jim y yo, cómo es la relación de una mujer 30 años mayor que su esposo”, dijo en un inicio.

En efecto, la actriz confirmó que si mantiene al hombre y aseguró que no se arrepiente de nada. “Sí, sí lo mantengo y lo digo así mirándote a los ojos, no me arrepiento de nada. Sí lo mantengo... contento, lo mantengo creando, lo mantengo conmigo feliz, lo mantengo en proyectos y nos mantenemos los dos amándonos”, agregó.

Alina Lozano fue contundente

No obstante, Lozano en tono de burla aseguró que no sostiene al hombre pero que si lo apoya económicamente. “Si se habla de plata, pues ahí sí se montaría en un peladero porque Alina Lozano no ha sido la mejor administradora de su dinero, así que plata no hay”, agregó.