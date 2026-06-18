Luis Alfonso anuncia su concierto más grande: así será “La Fonda del Señorazo” en Bogotá

La música popular colombiana vivirá una noche histórica el próximo 7 de noviembre de 2026, cuando Luis Alfonso llegue al Coliseo MedPlus de Bogotá con “La Fonda del Señorazo”, un espectáculo que promete convertirse en uno de los eventos más grandes y ambiciosos del género en el país.

El artista, uno de los nombres más fuertes y de mayor crecimiento en la escena musical, reunirá a más de 14.000 personas en un show 360° que transformará el escenario capitalino en una auténtica celebración de la cultura montañera, las tradiciones y la identidad colombiana.

Un espectáculo 360° que celebra la música popular colombiana

“La Fonda del Señorazo” no será un concierto tradicional. El Coliseo MedPlus se convertirá por una noche en la fonda más grande y “contentosa” de Colombia, con una producción inmersiva diseñada para que el público viva la experiencia desde cualquier punto del recinto.

Durante aproximadamente cuatro horas, los asistentes disfrutarán de música en vivo, invitados especiales y una puesta en escena pensada para rendir homenaje a las raíces que han marcado la carrera del artista. Todo bajo el concepto que Luis Alfonso ha impulsado: “Donde lo fino es ser montañero”.

Boletería, expectativas y un show que marcará época

El evento ya genera gran expectativa entre los seguidores del género. La venta de boletería iniciará el jueves 25 de junio a las 9:00 a.m. con la Preventa Fans para usuarios registrados, seguida de la Preventa Coliseo con un 10% de descuento. A las 12:00 del mediodía se abrirá la Venta General a través de Taquilla Live y canales autorizados.

RELACIONADO Luis Alfonso reveló qué pasó con los músicos de Yeison Jiménez tras ofrecerles trabajo

Con este proyecto, Luis Alfonso busca consolidar una nueva etapa en su carrera, llevando su propuesta artística a un nivel superior. Su objetivo no es solo llenar un escenario, sino crear una experiencia que celebre la tradición, la familia, la amistad y el orgullo por las raíces.

“La Fonda del Señorazo” se perfila como un evento sin precedentes en Bogotá y un hito para la música popular colombiana, en una noche donde, como dice su concepto, “lo fino será ser montañero”.