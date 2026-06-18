CANAL RCN
Tendencias

Luis Alfonso anuncia su concierto más grande: así será “La Fonda del Señorazo” en Bogotá

Luis Alfonso presentará “La Fonda del Señorazo” en Bogotá el 7 de noviembre de 2026, un show 360° en el Coliseo MedPlus con más de 14.000 asistentes.

Luis Alfonso - concierto en El Campín
Foto: Luis Alfonso en El Campín

Noticias RCN

junio 18 de 2026
06:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La música popular colombiana vivirá una noche histórica el próximo 7 de noviembre de 2026, cuando Luis Alfonso llegue al Coliseo MedPlus de Bogotá con “La Fonda del Señorazo”, un espectáculo que promete convertirse en uno de los eventos más grandes y ambiciosos del género en el país.

MANÁ anuncia concierto en Bogotá: será su único show en Colombia de la nueva gira
RELACIONADO

MANÁ anuncia concierto en Bogotá: será su único show en Colombia de la nueva gira

El artista, uno de los nombres más fuertes y de mayor crecimiento en la escena musical, reunirá a más de 14.000 personas en un show 360° que transformará el escenario capitalino en una auténtica celebración de la cultura montañera, las tradiciones y la identidad colombiana.

Un espectáculo 360° que celebra la música popular colombiana

“La Fonda del Señorazo” no será un concierto tradicional. El Coliseo MedPlus se convertirá por una noche en la fonda más grande y “contentosa” de Colombia, con una producción inmersiva diseñada para que el público viva la experiencia desde cualquier punto del recinto.

Luis Alfonso contrajo matrimonio por tercera vez con su esposa: ¿cómo fue la celebración?
RELACIONADO

Luis Alfonso contrajo matrimonio por tercera vez con su esposa: ¿cómo fue la celebración?

Durante aproximadamente cuatro horas, los asistentes disfrutarán de música en vivo, invitados especiales y una puesta en escena pensada para rendir homenaje a las raíces que han marcado la carrera del artista. Todo bajo el concepto que Luis Alfonso ha impulsado: “Donde lo fino es ser montañero”.

Boletería, expectativas y un show que marcará época

El evento ya genera gran expectativa entre los seguidores del género. La venta de boletería iniciará el jueves 25 de junio a las 9:00 a.m. con la Preventa Fans para usuarios registrados, seguida de la Preventa Coliseo con un 10% de descuento. A las 12:00 del mediodía se abrirá la Venta General a través de Taquilla Live y canales autorizados.

Luis Alfonso reveló qué pasó con los músicos de Yeison Jiménez tras ofrecerles trabajo
RELACIONADO

Luis Alfonso reveló qué pasó con los músicos de Yeison Jiménez tras ofrecerles trabajo

Con este proyecto, Luis Alfonso busca consolidar una nueva etapa en su carrera, llevando su propuesta artística a un nivel superior. Su objetivo no es solo llenar un escenario, sino crear una experiencia que celebre la tradición, la familia, la amistad y el orgullo por las raíces.

“La Fonda del Señorazo” se perfila como un evento sin precedentes en Bogotá y un hito para la música popular colombiana, en una noche donde, como dice su concepto, “lo fino será ser montañero”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

“Es otro nivel”: mexicanos reaccionan a la euforia del himno colombiano en el Azteca

Viral

“Se terminó”: ¿Greeicy Rendón finalizó su relación con el cantante Mike Bahía?

Mundial de fútbol

Mhoni Vidente sorprendió prediciendo el 'podio' del Mundial 2026: ¿aparece Colombia?

Otras Noticias

Pereira

Una llamada salvó a menor de 16 años que se iba a Europa con una red de trata de personas

La adolescente estaba a punto de viajar fuera del país bajo engaños de un falso trabajo como modelo.

Mundial de fútbol

🔴EN VIVO🔴 México vs. Corea del Sur: siga en directo la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026

México vs. Corea del Sur EN VIVO por el Mundial 2026: el Tri busca mantener el liderato del Grupo A en un duelo clave que definirá su camino a la siguiente ronda.

Enfermedades

Luto en Hollywood: murió a los 35 años la actriz Daveigh Chase, quien le dio vida a la niña de ‘El Aro’

Invima

Invima ordena retirar del mercado un Omega 3 y alerta sobre riesgos para la salud

Secretaria de Movilidad

Bogotá advierte por suspensión de licencias de conducción por reincidencia