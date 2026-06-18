Luis Alfonso anuncia su concierto más grande: así será “La Fonda del Señorazo” en Bogotá
Luis Alfonso presentará “La Fonda del Señorazo” en Bogotá el 7 de noviembre de 2026, un show 360° en el Coliseo MedPlus con más de 14.000 asistentes.
Noticias RCN
06:27 p. m.
La música popular colombiana vivirá una noche histórica el próximo 7 de noviembre de 2026, cuando Luis Alfonso llegue al Coliseo MedPlus de Bogotá con “La Fonda del Señorazo”, un espectáculo que promete convertirse en uno de los eventos más grandes y ambiciosos del género en el país.
El artista, uno de los nombres más fuertes y de mayor crecimiento en la escena musical, reunirá a más de 14.000 personas en un show 360° que transformará el escenario capitalino en una auténtica celebración de la cultura montañera, las tradiciones y la identidad colombiana.
Un espectáculo 360° que celebra la música popular colombiana
“La Fonda del Señorazo” no será un concierto tradicional. El Coliseo MedPlus se convertirá por una noche en la fonda más grande y “contentosa” de Colombia, con una producción inmersiva diseñada para que el público viva la experiencia desde cualquier punto del recinto.
Durante aproximadamente cuatro horas, los asistentes disfrutarán de música en vivo, invitados especiales y una puesta en escena pensada para rendir homenaje a las raíces que han marcado la carrera del artista. Todo bajo el concepto que Luis Alfonso ha impulsado: “Donde lo fino es ser montañero”.
Boletería, expectativas y un show que marcará época
El evento ya genera gran expectativa entre los seguidores del género. La venta de boletería iniciará el jueves 25 de junio a las 9:00 a.m. con la Preventa Fans para usuarios registrados, seguida de la Preventa Coliseo con un 10% de descuento. A las 12:00 del mediodía se abrirá la Venta General a través de Taquilla Live y canales autorizados.
Con este proyecto, Luis Alfonso busca consolidar una nueva etapa en su carrera, llevando su propuesta artística a un nivel superior. Su objetivo no es solo llenar un escenario, sino crear una experiencia que celebre la tradición, la familia, la amistad y el orgullo por las raíces.
“La Fonda del Señorazo” se perfila como un evento sin precedentes en Bogotá y un hito para la música popular colombiana, en una noche donde, como dice su concepto, “lo fino será ser montañero”.