MANÁ anuncia concierto en Bogotá: será su único show en Colombia de la nueva gira

La legendaria banda mexicana MANÁ confirmó su regreso a Colombia con un anuncio que emocionó a miles de seguidores. El grupo ofrecerá un concierto en el Vive Claro de Bogotá el próximo 28 de noviembre, en lo que será su único show en el país dentro de su nueva gira “Vivir Sin Aire Tour”.

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La noticia llega en un momento especial para la agrupación. A pocas horas de presentarse como uno de los actos principales de la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Ciudad de México, MANÁ reveló las fechas de una gira con la que celebrará sus 40 años de trayectoria musical.

Con más de cinco décadas de éxitos, millones de discos vendidos y una de las carreras más exitosas de la música latina, la banda liderada por Fher Olvera sigue siendo una referencia obligada del rock en español.

Bogotá abrirá una gira histórica por Latinoamérica

La presentación en el Vive Claro será la primera de cinco fechas especiales programadas para finales de 2026. Después de Colombia, la agrupación visitará Perú, Chile, Argentina y México.

La gira fue concebida como una celebración de los cuatro decenios de carrera de la banda y reunirá canciones que marcaron a varias generaciones, entre ellas “Rayando el Sol”, “Clavado en un Bar”, “Labios Compartidos”, “Mariposa Traicionera” y, por supuesto, “Vivir Sin Aire”.

Según informó la agrupación, el espectáculo contará con una producción de gran formato diseñada para agradecer el respaldo de los fanáticos que los han acompañado desde sus inicios.

Cuatro décadas de éxitos y récords de Maná

Desde su formación en Guadalajara en 1986, MANÁ ha vendido más de 50 millones de discos y se ha consolidado como una de las bandas latinas más importantes de todos los tiempos.

Su álbum “Dónde Jugarán los Niños” sigue siendo el disco de rock latino más vendido de la historia, mientras que su influencia les ha permitido obtener 4 premios Grammy, 9 Latin Grammy y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Además, en 2025 se convirtió en la primera banda latina nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll, un reconocimiento que confirma el impacto global de su legado.

Con este concierto en Bogotá, los seguidores colombianos tendrán una oportunidad única para celebrar junto a MANÁ cuatro décadas de música, historia y canciones que han acompañado a millones de personas alrededor del mundo.