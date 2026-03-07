CANAL RCN
Tendencias

Luis Alfonso reveló qué pasó con los músicos de Yeison Jiménez tras ofrecerles trabajo

Luis Alfonso habló sobre qué pasó con los músicos de Yeison Jiménez tras ofrecerles trabajo. El cantante reveló la decisión que habrían tomado varios integrantes del equipo.

Luis Alfonso reveló qué pasó con los músicos de Yeison Jiménez tras ofrecerles trabajo
Foto: Yeison Jiménez IG

Noticias RCN

marzo 07 de 2026
10:53 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La música popular colombiana sigue recordando a Yeison Jiménez, cuyo legado no solo dejó canciones, sino también un equipo de trabajo que durante años lo acompañó en escenarios y giras. Tras su muerte, surgieron muchas dudas sobre qué pasaría con los músicos que hacían parte de su agrupación.

¿Yeison Jiménez dejó testamento? Revelan claves sobre su herencia y el fraude millonario que lo afectó
RELACIONADO

¿Yeison Jiménez dejó testamento? Revelan claves sobre su herencia y el fraude millonario que lo afectó

En medio de ese panorama, uno de los artistas que habló del tema fue el cantante de música popular Luis Alfonso, quien en las últimas horas reveló detalles de lo que ocurrió con varios integrantes del equipo que trabajaba junto a Jiménez.

Sus declaraciones se dieron en el podcast de Brian Ortiz, donde explicó que, tras la noticia que sacudió al género, varios artistas del mismo circuito musical buscaron la manera de apoyar a los músicos que dependían del proyecto del cantante.

Luis Alfonso habló del futuro de los músicos de Yeison Jiménez

Luis Alfonso contó que la situación preocupaba a muchos dentro del género, ya que detrás de un proyecto musical como el de Yeison Jiménez había varias familias que dependían directamente de su trabajo.

Luis Alfonso explotó en homenaje a Yeison Jiménez: "Se aprovechan de su ausencia"
RELACIONADO

Luis Alfonso explotó en homenaje a Yeison Jiménez: "Se aprovechan de su ausencia"

“Fueron muchas familias que comían del proyecto de Yeison”, explicó el cantante durante la conversación.

Ante ese panorama, el artista decidió reunirse con varios integrantes del equipo para analizar qué caminos podían tomar. Según relató, incluso habló con otros cantantes de música popular como Ciro, Pipe Bueno, Arelys Henao, entre otros... para intentar ayudarles a encontrar nuevas oportunidades laborales.

“Yo me reuní con todos los pelaos y otros cantantes. Les dije que adoptemos a los pelaos, a llevar músicos”, comentó.

De acuerdo con Luis Alfonso, algunos artistas ya comenzaron a ofrecer espacios dentro de sus agrupaciones para que estos músicos pudieran continuar trabajando.

La decisión que habrían tomado algunos integrantes del equipo

Sin embargo, no todos los músicos tomaron la misma decisión. Según explicó Luis Alfonso, algunos prefieren esperar para ver si el grupo puede continuar unido en un nuevo proyecto musical.

Yeison Jiménez recibió sentido homenaje durante los Premios Grammy 2026
RELACIONADO

Yeison Jiménez recibió sentido homenaje durante los Premios Grammy 2026

“Por ahí supe que uno le ofreció a uno, otro al otro y nosotros también a otros pelaos, pero hay una noticia, no sé en qué vaya, que querían permanecer unidos y seguir un proyecto juntos, no sé si con otro cantante”, afirmó.

El intérprete también aseguró que las puertas siguen abiertas para quienes decidan aceptar su propuesta.

“Todo es respetable, pero siempre van a estar las puertas abiertas para el que quiera aceptar cuando le hemos ofrecido. Los que digan sí, estaremos camellando. Los que digan que van a esperar, lo respetamos”, concluyó.

Mientras tanto, el futuro del equipo musical que acompañó a Yeison Jiménez sigue siendo una incógnita dentro del género popular.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Participante de la Casa de los Famosos podría estar embarazada: reveló quién podría ser el padre

La casa de los famosos

¡Sorpresa absoluta en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Así quedó la placa antes de una nueva ELIMINACIÓN

La casa de los famosos

Esposa de Juanda Caribe tomó conmovedora decisión en una fecha especial: esto ocurrió

Otras Noticias

Donald Trump

Donald Trump amenaza con golpear “fuertemente” a Irán: “Destrucción total”

El mandatario advirtió que este sábado atacará con más fuerza y denominó a Irán como el “perdedor” de Oriente Medio.

Independiente Santa Fe

Presidente de Santa Fe recibió dura multa por lo sucedido en el partido ante Atlético Nacional

Estas son las principales dudas que tienen los jurados de votación en Colombia y las preguntas que podrían hacerle al registrador sobre sanciones, funciones y responsabilidades el día de elecciones.

Ministerio de Educación

La nueva evaluación que deberán presentar colegios en Colombia: estos estudiantes tendrán que hacerla

Fiscalía General de la Nación

Más de 100 servidores de la Fiscalía acompañarán la jornada electoral en Córdoba

EPS

Defensoría cuestiona los compromisos de la Nueva EPS con los pacientes: no hay resultados