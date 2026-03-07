Luis Alfonso reveló qué pasó con los músicos de Yeison Jiménez tras ofrecerles trabajo

La música popular colombiana sigue recordando a Yeison Jiménez, cuyo legado no solo dejó canciones, sino también un equipo de trabajo que durante años lo acompañó en escenarios y giras. Tras su muerte, surgieron muchas dudas sobre qué pasaría con los músicos que hacían parte de su agrupación.

En medio de ese panorama, uno de los artistas que habló del tema fue el cantante de música popular Luis Alfonso, quien en las últimas horas reveló detalles de lo que ocurrió con varios integrantes del equipo que trabajaba junto a Jiménez.

Sus declaraciones se dieron en el podcast de Brian Ortiz, donde explicó que, tras la noticia que sacudió al género, varios artistas del mismo circuito musical buscaron la manera de apoyar a los músicos que dependían del proyecto del cantante.

Luis Alfonso habló del futuro de los músicos de Yeison Jiménez

Luis Alfonso contó que la situación preocupaba a muchos dentro del género, ya que detrás de un proyecto musical como el de Yeison Jiménez había varias familias que dependían directamente de su trabajo.

“Fueron muchas familias que comían del proyecto de Yeison”, explicó el cantante durante la conversación.

Ante ese panorama, el artista decidió reunirse con varios integrantes del equipo para analizar qué caminos podían tomar. Según relató, incluso habló con otros cantantes de música popular como Ciro, Pipe Bueno, Arelys Henao, entre otros... para intentar ayudarles a encontrar nuevas oportunidades laborales.

“Yo me reuní con todos los pelaos y otros cantantes. Les dije que adoptemos a los pelaos, a llevar músicos”, comentó.

De acuerdo con Luis Alfonso, algunos artistas ya comenzaron a ofrecer espacios dentro de sus agrupaciones para que estos músicos pudieran continuar trabajando.

La decisión que habrían tomado algunos integrantes del equipo

Sin embargo, no todos los músicos tomaron la misma decisión. Según explicó Luis Alfonso, algunos prefieren esperar para ver si el grupo puede continuar unido en un nuevo proyecto musical.

RELACIONADO Yeison Jiménez recibió sentido homenaje durante los Premios Grammy 2026

“Por ahí supe que uno le ofreció a uno, otro al otro y nosotros también a otros pelaos, pero hay una noticia, no sé en qué vaya, que querían permanecer unidos y seguir un proyecto juntos, no sé si con otro cantante”, afirmó.

El intérprete también aseguró que las puertas siguen abiertas para quienes decidan aceptar su propuesta.

“Todo es respetable, pero siempre van a estar las puertas abiertas para el que quiera aceptar cuando le hemos ofrecido. Los que digan sí, estaremos camellando. Los que digan que van a esperar, lo respetamos”, concluyó.

Mientras tanto, el futuro del equipo musical que acompañó a Yeison Jiménez sigue siendo una incógnita dentro del género popular.