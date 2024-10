Así reaccionó Jorge Colmenares a la publicación de su papá con su hijo de apenas un año

En las últimas semanas, la familia Colmenares ha vuelto al centro de la atención mediática tras las revelaciones de Luis Alonso Colmenares, padre de Luis Andrés Colmenares.

El padre de familia sorprendió al público al anunciar que tiene un nuevo hijo llamado Jorge Camilo, quien cumplió un año el pasado 11 de agosto. Esta noticia ha generado diversas reacciones tanto en la familia como en el público.

Luis Alonso Colmenares: “Soy provida y tengo que enfrentar la situación”

Luis Alonso Colmenares, conocido por su constante búsqueda de justicia tras la muerte de su hijo Luis Andrés, sorprendió al confesar que se convirtió en padre nuevamente. Según explicó en una entrevista con Semana, la noticia del embarazo lo tomó por sorpresa, pero decidió enfrentar la situación, destacando su postura provida. "Yo tengo un hijo de un año, cumplió un año el 11 de agosto y se llama Jorge Camilo. Se dieron las circunstancias, la persona me dijo que estaba embarazada y yo soy provida, y tengo que enfrentar esta situación", afirmó.

El bebé fue nombrado en honor a sus hermanos mayores, una decisión que Luis Alonso tomó como una manera de unir aún más a la familia. Sin embargo, este anuncio no pasó desapercibido dentro de su círculo familiar, especialmente para su hijo Jorge Colmenares, quien expresó su sorpresa por la noticia.

La reacción de Jorge Colmenares y la publicación del padre con su hijo menor

La noticia no fue fácil de asimilar para Jorge Colmenares, quien compartió públicamente su asombro al enterarse de la existencia de su nuevo hermano. “Pasé de ser el hijo menor a ser hijo único. Ahora soy el hijo mayor, no es fácil asimilarlo", comentó Jorge en la entrevista, admitiendo que aún no ha tenido la conversación necesaria con su padre para entender cómo ocurrió la situación.

Aunque luego de la publicación, Jorge no respondió públicamente, su postura había quedado clara en la entrevista, donde manifestó que aún sigue asimilando que tenga un nuevo hermano.

A pesar de las críticas y los comentarios, Luis Alonso Colmenares publicó recientemente una fotografía en su cuenta de X (anteriormente Twitter), donde aparece junto a su hijo Jorge Camilo disfrutando del mar. La imagen causó revuelo en las redes sociales, y muchos internautas destacaron el parecido entre el pequeño y sus hermanos mayores. "Jorge Camilo disfrutando del mar con el papá", fue el mensaje que acompañaba la publicación.