La madre de Jois Ramírez explotó contra quienes cuestionan a su hija por tener Only Fans

La polémica no ha cesado tras la muerte de Kevin Bocanegra, joven montañista que falleció el pasado 31 de diciembre mientras realizaba una travesía en el Nevado del Tolima.

Su novia, Jois Ramírez, y su madre, Julieth Ordóñez, quienes lo acompañaron en la expedición, revelaron irregularidades en el plan turístico que adquirieron, el cual habría sido ofrecido por una agencia sin permisos oficiales.

Sin embargo, en medio del dolor por la tragedia, las críticas hacia Jois por su actividad en plataformas como OnlyFans han encendido una fuerte controversia en redes sociales por algunos usuarios.

Ante esta situación, Julieth Ordóñez, madre de Jois, rompió el silencio y lanzó un contundente mensaje dirigido a quienes han cuestionado a su hija y su familia.

https://cms.noticiasrcn.com/wp-admin/post-new.php

A través de sus historias en Instagram, Julieth expresó su indignación hacia los comentarios negativos que han recibido. En un mensaje lleno de emoción, señaló:

No puedo creer hasta donde han llegado ustedes. Ojalá esto no cobre la vida de nadie más por hate, tristeza, angustia y muchísimo menos por desesperación. A quién le cabe en la cabeza todo lo que dicen. Niñas, es verdad que ustedes han es tenido puro gamín y la madre de ustedes nunca quiso, sus hombres, mencionó Julieth en su Instagram.

También arremetió contra aquellos que cuestionan la presencia de su hija en plataformas de contenido para adultos, resaltando la hipocresía de algunos de sus críticos.

Ustedes compran Only y están indignados. Usted, que repite de novia cada año, ¿por qué no tiene la capacidad para levantarse algo mejor? No sea hijo de put* que yo también viví una pesadilla allá y casi me muero. Ocúpese de su mamá, de sus hijos, de su casa, déjame a mí con mi vida, con mi trasto, hacer lo que se me dé mi gana, respete el dolor ajeno, dijo en un mensaje.