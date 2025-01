Jois Ramírez responde a las críticas por la muerte de Kevin Bocanegra: "Mi trabajo no es el foco"

En los últimos días se ha vuelto tendencia Jois Ramírez, novia del joven Kevin Bocanegra que falleció el pasado 31 de diciembre de 2024 cuando hacía una excursión por el nevado del Tolima.

Jois, a través de su redes sociales, volvió a hacer una publicación, esta vez para hablarle a quienes la han criticado por su trabajo, dejando claro que eso no le puede restar importancia a lo verdaderamente importante: la muerte de Kevin Bocanegra.

La reciente publicación de Jois Ramírez

"Creo que mi trabajo no es el foco, creo que ese no es el tema importante que deberíamos estar hablando. ¿Acaso mi trabajo le resta importancia a la muerte de Kevin? Nada tiene que ver una cosa con la otra. Asistí a un podcast y no estuve monetizando, tuve la pérdida más grande de mi vida, y no tengo que salir a explicar cuál es el proceso de duelo para que me crean; decidí contar mi historia como la percibí en ese momento", inició, en medio del llanto.

Sobre la crítica que le hacen por la falta de preparación al nevado, dijo que "nosotros nos llevamos preparando mucho tiempo para asistir, buscamos videos y decidimos confiar en una agencia. Sí hay un responsable, pero también sufrimos la falta de empatía y socorro, y eso me duele".

Y agregó que "Kevin murió por la negligencia de una agencia, un guía, la póliza todo riesgo, y entes gubernamentales que no atendieron nuestro pedido de auxilio. Eso es lo que importa".

Sobre su trabajo, añadió que "ya estoy acostumbrada a que me estigmaticen porque llevo mucho tiempo trabajando para plataformas con el contenido que produzco. Antes de conocer a Kevin ya tenía constituidas las redes. En mis cuentas de trabajo tengo otro usuario, que uso específicamente para trabajar, y en las cuentas personales es donde he publicado mi proceso de duelo. Yo no estoy monetizando, no he trabajado en este tiempo. Nadie debe decirme cómo debo tratar mi duelo".

"No me avergüenzo de mi trabajo y mi pareja menos. Él siempre estuvo orgulloso de mí", finalizó Jois Ramírez, quien hace pocos días también mostró en redes cómo lleva el duelo de la pérdida de su novio.

¿De qué murió Kevin Bocanegra?

En una entrevista para el pódcast Más allá del silencio, Jois Ramírez, pareja de Kevin, explicó que su fallecimiento fue causado por un edema pulmonar agudo, una condición grave que, según ella, no recibió atención oportuna debido a presuntas negligencias.

Jois relató que Kevin comenzó a manifestar síntomas alarmantes durante la caminata, como una marcada dificultad para respirar y un agotamiento extremo, a pesar de que ambos tenían una vida activa y estaban habituados a actividades físicas exigentes. La falta de una respuesta rápida y efectiva frente a estos síntomas terminó agravando la situación, lo que, según ella, contribuyó al trágico desenlace.