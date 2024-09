El costoso regalo de Maluma a Susana Gómez, ¿cuánto le costó?

El cantante colombiano Maluma ha vuelto a sorprender a sus seguidores con un gesto de amor hacia su pareja, Susana Gómez, que no ha pasado desapercibido en las redes sociales.

Esta vez, el reguetonero decidió regalarle un Porsche 911 Targa 4S, un automóvil de lujo valorado en aproximadamente 870 millones de pesos colombianos. El momento fue compartido a través de un video en su canal de YouTube, donde se muestra a Susana recibiendo la sorpresa de su vida.

En el video, se puede ver a Maluma guiando a su novia con los ojos cerrados hacia el lugar donde estaba estacionado el vehículo, cubierto por una lona con el emblemático logo de Porsche. "Tengo los ojos cerrados, tranquilo, confío en ti", se escucha decir a Susana, quien no pudo ocultar su emoción cuando vio el lujoso regalo. “¡Dios mío, no lo puedo creer, qué lindo!”, exclamó antes de subirse al auto para dar un primer paseo junto a su pareja.

Un regalo que refleja amor y lujo

El Porsche 911 Targa 4S es conocido por su diseño elegante y su rendimiento excepcional. Con un exterior en color blanco y un interior rojo, el vehículo no solo destaca por su apariencia sino también por su potencia y capacidad para alcanzar altas velocidades. Este detalle romántico y costoso ha captado la atención de los seguidores de Maluma, quienes rápidamente reaccionaron al gesto. "Esta nueva versión de Maluma es la mejor, se nota que está en su mejor momento", comentó un fan en Instagram.

Este no es el primer detalle extravagante que el cantante tiene con Susana. Maluma ha demostrado ser generoso con quienes lo rodean, en especial con su familia. En entrevistas recientes, el artista ha mencionado lo importante que es para él compartir su éxito con sus seres queridos, afirmando: "Siempre soñé con poder devolverles todo el amor que me han dado, y no solo con palabras, sino con acciones".

La vida privada de Maluma se abre al público

Desde que Maluma y Susana Gómez iniciaron su relación en 2021, la pareja ha mantenido un perfil relativamente discreto. Sin embargo, tras el nacimiento de su hija París en marzo de 2024, ambos han sido más abiertos sobre su vida personal, compartiendo momentos especiales y detalles de su vida familiar.

En el mismo video donde mostró el Porsche como regalo para Susana, Maluma compartió un emotivo momento en el que le anunció a su familia que estaban esperando su primera hija. Desde ese instante, el cantante ha mostrado una faceta más cercana y familiar, comprometido a ser un padre presente y amoroso, a pesar de los desafíos que pueda enfrentar.

Reacciones de los seguidores en redes sociales

El regalo de Maluma a Susana ha desatado una ola de comentarios en redes sociales. Mientras muchos celebran el gesto romántico, otros se han cuestionado el elevado costo del obsequio. A pesar de las opiniones encontradas, la mayoría de los comentarios destacan la felicidad de la pareja y el amor que comparten, consolidando a Maluma como uno de los artistas más queridos y seguidos en el mundo digital.