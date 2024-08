Maluma fue víctima de hurto en Medellín: el cantante envió fuerte mensaje a los ladrones

Maluma fue víctima de un robo durante su reciente visita a la ExpoInternacional Equina Feria de las Flores en Medellín. A través de sus redes sociales, el cantante colombiano reveló detalles de cómo su celular fue hurtado mientras abandonaba el evento en compañía de amigos y familia.

Maluma fue víctima de robo en la Feria de las Flores en Medellín

A través de un video compartido en Instagram, Maluma narró los detalles del robo, explicando cómo, al salir del evento, alguien aprovechó la ocasión para robarle el celular del bolsillo. “Estamos ya por acá en el paraíso, en casita. Pero escúchenme pues porque les tengo una historia más peye. Este fin de semana, mientras estábamos viendo a nuestra potranca con los amigos de Dos Aguas, de repente ¡pum! Me metieron la mano al bolsillo y me robaron el celular”, contó Maluma con una mezcla de incredulidad y resignación.

A pesar del shock inicial, Maluma optó por no hacer un gran escándalo sobre el robo. “Lo que fue, fue”, dijo con calma. Sin embargo, el robo ha tenido consecuencias notables en su vida diaria, especialmente debido a problemas con el acceso a su cuenta de iCloud.

Maluma envió mensaje contundente a los ladrones

En un segundo video en sus historias de Instagram, Maluma explicó que la alteración de las contraseñas de su iCloud ha complicado su situación. “El problema es que no he podido recuperar mi iCloud porque las contraseñas están trocadas, así que me tocó empezar de cero. Estoy sin celular, este solo tiene Instagram y redes sociales, pero ando sin WhatsApp”, detalló el cantante.

Además, Maluma dirigió un mensaje directo a los responsables del robo.