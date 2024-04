Mamá de Diana Ángel reaccionó a las lágrimas de su hija: “Se arrepentirá toda la vida”

La noche de este domingo 28 de abril dejó un nuevo eliminado de la Casa de los Famosos siendo Miguel Bueno quien tuvo que abandonar el reality del Canal RCN debido a la poca votación que consiguió por parte de los colombianos, pero más allá de esto, una de las imágenes que más se hicieron virales en redes sociales fue la de Diana Ángel.

La reconocida actriz rompió en llanto previo y post noche de eliminación, ya que estaba haciendo una solicitud a todos los colombianos y era que no votaran por ella, pues quería salir de la competencia para volver a reunirse con su familia.

“Me siento orgullosa de haber estado luchando hasta acá, pero yo hoy les manifiesto que siento que mi proceso debería ser hasta hoy. Espero que toda la gente que nos está viendo en Latinoamérica, Colombia, Panamá y todas partes, entienda que hay momentos en los que los procesos se acaban y yo siento que dos meses para mí son suficientes en esta casa, casi tres”.

“De cada uno me voy a llevar algo, yo sé que no lo puedo decidir yo y eso es lo más loco de todo, pero por eso estoy aquí parada, diciéndole a todas las personas que me han apoyado hasta acá que me aman y que me quieren que mis votos se los den a las personas que se quieren quedar”, fueron las palabras de Diana Ángel antes de iniciar la gala de eliminación.

Sin embargo, la actriz fue la tercera persona más votada de la noche y tuvo que regresar a la Casa.

La primera que se salvó de ser eliminada con un porcentaje de 28.37% fue Karen Sevillano. Martha Bolaños fue la segunda con 22.76% de votos; Diana Ángel consiguió el tercer lugar con 15.11%; Isabella Santiago logró un 13.99% y fue la cuarta salvada de la noche; finalmente, Camilo Pulgarín fue el último en volver a ingresar a la competencia.

Mamá de Diana Ángel reaccionó

A todo esto, una cuenta de Instagram fue la encargada de difundir un mensaje de la mamá de Diana Ángel en redes sociales, quien le pidió a los colombianos seguir apoyando a su hija más allá de la tristeza que vive en el momento.

La mujer identificada como Laura Rodríguez les pidió a los seguidores de su hija seguir votando por ella, pues es una mujer que se caracteriza por ser guerrera y todavía tiene muchas cosas por hacer en la competencia.

“Está un poco triste, pero se arrepentirá toda la vida si baja la guardia en este momento. Tiene mucho para dar, es una guerrera y fue formada para luchar en la vida. Seguimos votando, ya se le pasará, quiere abracitos”, comentó.

“Demostrémosle qué tanto la estamos abrazando desde afuera”, agregó.