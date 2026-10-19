Embalse del Neusa tendrá un festival de camping para celebrar Halloween: ¿cuándo será?

Quienes buscan un plan diferente para salir de la rutina y disfrutar de los paisajes de Cundinamarca tendrán una alternativa durante las últimas semanas de octubre.

El embalse El Neusa y el parque Río Neusa serán escenarios de actividades al aire libre que combinarán camping, educación ambiental y celebraciones de Halloween.

La iniciativa es organizada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), con el propósito de promover el turismo de naturaleza y fomentar el cuidado responsable de los ecosistemas.

¿Cuándo será el festival de camping en el embalse del Neusa?

Aunque el festival contempla tres eventos durante los últimos sábados del mes, la información suministrada detalla dos jornadas: una prevista para el 24 de octubre y otra para el 31 de octubre.

Festival de camping en el Neusa 24 de octubre

La primera actividad anunciada se realizará el sábado 24 de octubre en el Aula Ambiental Abierta del embalse El Neusa, bajo el nombre de Noche de Saberes.

Esta jornada estará enfocada en el aprendizaje colectivo, el reconocimiento del patrimonio natural y el intercambio de conocimientos relacionados con la conservación de los ecosistemas de la región.

Entre las actividades previstas se encuentran las caminatas interpretativas, una oportunidad para conocer mejor el entorno, observar sus características y comprender la importancia de proteger los recursos naturales.

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Festival de camping en el Neusa 31 de octubre

El cierre de la programación anunciada será el sábado 31 de octubre en el parque Río Neusa, con una actividad que combinará la celebración de Halloween y la conciencia ambiental.

La jornada contará con un desfile de disfraces elaborados con materiales reutilizados y reciclados.

¿Cómo llegar al embalse El Neusa y al parque Río Neusa?

Ambos escenarios están ubicados en Cundinamarca y se presentan como alternativas para quienes buscan una escapada desde Bogotá. La información suministrada estima que el recorrido puede tomar alrededor de dos horas, aunque el tiempo depende del tráfico, el punto de salida y las condiciones de la vía.

Para llegar al embalse El Neusa

Desde Bogotá se puede tomar la autopista Norte, pasar por Chía y continuar hacia el sector comprendido entre los municipios de Cogua y Tausa.

Para llegar al parque Río Neusa

Se puede salir por la autopista Norte y seguir por la vía Bogotá–Chía, correspondiente a la Ruta 45A. Después de pasar por las variantes de Cajicá y Zipaquirá, se continúa en dirección al municipio de Cogua.

Antes de viajar, es recomendable verificar las indicaciones de acceso, las condiciones de las vías y las instrucciones de ingreso a cada escenario.