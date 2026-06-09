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Gran final de la Red Bull Batalla Colombia 2026: fecha, hora y boletería

La gran noche del freestyle colombiano ya se está preparando para recibir a los mejores exponentes de la improvisación.

Foto: Red Bull.
Foto: Red Bull.

Noticias RCN

septiembre 06 de 2026
11:44 a. m.
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El freestyle colombiano se ha convertido en una de las escenas del rap improvisado que más fuerza e impulso ha tomado en todo el continente. Uno de los eventos más virales en la región corresponde al de las Red Bull Batallas ya que se ha consolidado como uno de los principales espacios para el desarrollo y proyección de los mejores freestylers de habla hispana.

Ahora, la capital colombiana recibirá a los mejores exponentes de la improvisación en el país para vivir la gran final que encontrará al artista que se convertirá en el próximo exponente durante la final internacional.

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Red Bull Batalla Colombia 2026

Bogotá se vestirá de freestyle ya que la ciudad vivirá la gran final el próximo sábado 17 de octubre. El Royal Center contará con la presencia de los mejores MCs del país que, posteriormente, definirá al representante que estará en la Final Internacional de Red Bull Batalla en Perú 2027.

La apertura de puertas para el evento se realizará a las 4 de la tarde, mientras que las batallas darán inicio a las 6:00 p.m. Durante la noche, los mejores exponentes de la improvisación se enfrentarán por el título nacional para representar a Colombia en el esperado evento internacional que se disfrutará en marzo del 2027.

Boletería para asistir a la Red Bull Batalla Colombia 2026

Los interesados podrán adquirir sus entradas por medio de dos etapas. La primera estará disponible desde el miércoles 2 de septiembre de 2026 a las 10:00 a.m. hasta el domingo 23 de septiembre de 2026 a las 8:59 a.m., o hasta agotar el aforo disponible. Localidad General desde 70.000 COP, VIP $81.000 y Platino por $93.000 COP.

La segunda etapa se realizará solo en caso de que exista aforo después de la primera etapa. Los precios cambiarán a partir del domingo 23 de septiembre de 2026 a las 9:00 a.m. y estarán vigentes hasta el día del evento o hasta agotar existencias. Con valores General $81.000 COP, VIP $93.000 COP, y Platino $104.000 COP.

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Talentos que participarán durante las batallas

El evento contará con la participación de J1, Marithea y Puppy, quienes harán parte de una nómina que reúne diferentes generaciones y estilos de la escena del freestyle nacional. Estos artistas dejaron huella en la más reciente edición por lo que su participación ya ha sido exaltada por los fanáticos.

La gran final nacional también contará con la presencia de: Axl Evans V’s, Coffy, Coloso, Horus, Jazz MC, Lit Ignis, Pandora, JM Serna, Urko, Visionario, J1, Marithea, Puppy, Fat N, Hunter y Ganador de Asimétrico Freestyle, Bogotá.

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