Martha Isabel Bolaños contó detalles de su amorío con Christopher Carpentier

Para nadie es un secreto que Martha Isabel Bolaños se ha convertido en una de las personalidades más importantes en el mundo de la farándula criolla, teniendo en cuenta la gran participación que tuvo la actriz en la Casa de los Famosos, logrando llegar al top 10 del reality y siendo una de las famosas más amadas por todos los colombianos.

Sin ninguna duda, la salida de Martha Isabel Bolaños sorprendió a todos los seguidores de la Casa de los Famosos, puesto que para muchos se fue una de las competidoras más fuertes de la producción del Canal RCN y la app ViX, pues la actriz fue una de los concursantes que más estuvo en la placa durante el reality.

Martha Isabel Bolaños contó detalles de su amorío en MasterChef

Ante su salida de la Casa de los Famosos, Martha Isabel Bolaños realizó una gira de medios nacionales, en donde aprovechó para contar detalles de su vida privada y reveló el amorío que tuvo con un jurado de MasterChef Celebrity, donde ella también tuvo participación en temporadas anteriores.

En conversaciones con Tropicana, Martha Isabel Bolaños contó detalles inéditos de la razón por la que su amorío con Christopher Carpentier no pudo prosperar, dejando claro que no se pudo dar fue por cuestiones de ella, puesto que el chileno estaba dispuesto a tener una relación seria con la reconocida actriz.

“No prosperó por mí, porque… ajá, ‘despacio, gordo, vamos despacio’ él ya me quería casar (…) Es muy guapo él, pero de verdad no prosperó, no, no pasé (…) Ni más (…) fuimos a cenar, pero no, no prosperó”, fueron las palabras de Martha Isabel Bolaños sobre los rumores que se habían dado en años anteriores.

Martha reacciona las acciones de Alfredo

Este martes, en el programa del Canal RCN, Buen día Colombia, los presentadores le enseñaron una escena de la casa donde Alfredo Redes pateó su ropa, mientras ella se encontraba en el famoso cuarto del exilio.

La actriz se mostró realmente sorprendida por el actuar del creador de contenido, quien hizo esta acción con complicidad de otros integrantes como Karen, Melfi, entre otros.

"Qué feo", dijo la popular 'Pupuchurra' tras ver la escena. "Qué bobada tan fea. Eso se lo sumo al pedo que me hizo en la sala", agregó.