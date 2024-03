La explosiva discusión entre Karen y Martha en La Casa de los Famosos Colombia: ¿Quién tuvo la razón?

El emocionante reality de La Casa de los Famosos Colombia sigue siendo un verdadero torbellino de emociones y dramas protagonizados por los participantes. En la competencia por los $400 millones, algunos famosos están dando mucho de qué hablar por su intensa convivencia.

En la noche del 4 de marzo, Martha Isabel Bolaños y Karen Sevillano vivieron una fuerte discusión en el comedor de La Casa de los Famosos Colombia.

De forma directa, Karen Sevillano mencionó: “Yo he visto Martha que de por sí vos sos muy intolerante al ruido. Incluso has llegado al punto tal de que nosotros estamos en la sala y sales a decir que dejemos el ruido. Vos mientras estés en tu habitación discúlpame, dormí y que pena me da”

De inmediato, Martha Isabel le respondió: “No porque si hay mucha bulla no se puede dormir hermana. Es como si estás en tu casa y hay una fiesta.

Con estas palabras, Karen le respondió: “¿Entonces me voy de la casa?”. La discusión pasó a otro tono y Martha Isabel le respondió: “vos de verdad es que no te da la mente para entender que hay más personas”.

Usuarios en las redes sociales comentaron la fuerte discusión entre Karen Sevillano y Martha Isabel

Algunos seguidores de La Casa de los Famosos Colombia expresaron: “Martha tiene toda la razón. Karen es demasiado ordinaria”, “no me quiero imaginar a Karen de vecina, que fastidio de vieja”, “Karen es la mujer más odiosa que existe y La Segura ni se diga, ya me caen es mal”, “Martha tiene toda la razón, quien puede vivir con ruido todo el día”.

Por otro lado, hubo usuarios que respaldaron los argumentos de Karen Sevillano: “acá somos team Karen”, “Karen fue al reality a brindar contenido. Si a Martha le gusta dormir, se hubiera quedado en su casa”, “que pereza otra vez Martha”, “la tía Martha si es fastidiosa, le hace honor a su nombre”.

