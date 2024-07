Alejandro Estrada confirmó cuál es su relación con Dominica Duque: "Ella lo tiene todo"

El actor Alejandro Estrada, conocido por sus recientes apariciones en los medios debido a su separación de la actriz Nataly Umaña, hizo una sorprendente revelación durante una entrevista en el programa de YouTube de Diva Rebeca.

Estrada, actual participante de Masterchef Celebrity, confesó cuál es la verdadera relación que tiene con Dominica Duque, compañera en el reality.

Alejandro Estrada habló sobre su relación con Dominica Duque

La polémica entrevistadora, Diva Rebeca, logró que Estrada se sincerara sobre su estado sentimental actual. Él afirmó: "Estoy disfrutando de la vida en este momento, compartiendo buenos momentos y aún disfrutando del anonimato de una hermosa relación".

Cuando Diva Rebeca mencionó que había estado esperando que él revelara su vida romántica, Estrada elogió a Duque y dijo: "Ella lo tiene todo. Es una fuerte competidora".

Luego Estrada explicó que las versiones salen son de los medios de comunicación: "Entonces veo a los medios para vender en el día a día y en ese afán te pasan cosas que te vinculan con X o Y persona por un evento, o porque te vean con alguien".

Finalmente le respondió a Diva y le dijo que "estoy contento y debo decir que es mi mejor amiga Dominica Duque. No hay que ir tan rápido. No es un momento para acelerarse y pues fue un vehículo. Cocinamos mucho juntos; compartimos el mismo chef".

Alejandro Estrada también habló sobre Nataly Umaña, su ex

"Las cosas no pasan sin razón. La recuerdo con cariño. Nuestra relación se manejó bien durante muchos años y no le guardo rencor. Siempre atesoraré los recuerdos que compartimos".

Estrada también enfatizó la importancia de la autorreflexión y de comprender los propios deseos en una relación.

"Desde muy temprano me di cuenta de lo que quería en la vida. Me casaría una y otra vez si tuviera la oportunidad. Todavía creo en el concepto de 'para siempre'. No se trata solo de verse, sino también de mantener una comunicación clara y apreciar los mejores momentos juntos".

Agregó además: “Pase lo que pase, es fundamental estar agradecido y mantener una buena relación, incluso si la presencia física ya no es necesaria”.