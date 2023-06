¿Nuevo trabajo? Melissa Martínez se va del país: lo reveló su amiga Ana Karina Soto

Melissa Martínez es una de las periodistas deportivas más reconocidas del país además de por su trabajo, también porque era la esposa de Matías Mier, exjugador del Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe.

Hace algunos años la barranquillera hacía parte del equipo de Noticias RCN, sin embargo, su destino deparó en ESPN y actualmente se desempeña como panelista de programas deportivos nocturnos.

En las últimas horas creció el rumor de la posibilidad de que Martínez abandone en el país con la intención de empezar nuevos proyectos laborales y en entrevista con ‘Buen día Colombia’, de RCN, la comunicadora se refirió a dichas versiones, además, también tuvo algunas palabras respecto a la separación del futbolista uruguayo.

Ante la consulta de a qué cree que se debe su éxito en los medios de comunicación, más en un campo como el periodismo deportivo, la barranquillera manifestó: “Mi personalidad. Yo soy una mujer entradora. Antes solo nos ponían a leer trinos, ya no”.

La mujer expresó que se siente tranquila y que no le importan los comentarios que le llegan sobre su separación del exjugador de Santa Fe: “Todo es un camino y un proceso, no importa cómo se ve desde afuera, importa siempre cómo se ve desde adentro”, concluyó.

“Me siento tranquila del momento en el que vivo”.

“La situación sentimental corresponde a un porcentaje, capaz el más importante, porque es tu familia, pero no es lo único. Hay muchas más cosas y factores en la vida para seguir levantándose”.

“Capaz tenía al lado a una persona que no me valoraba, pero no me arrepiento de nada”, agregó.

Finalmente, Ana Karina Soto, presentadora del Canal RCN, fue quien reveló que Melissa se irá próximamente del país, pero tan solo a cubrir el Mundial Femenino que se llevará a cabo en Nueva Zelanda a partir del 20 de julio hasta el 20 de agosto.

“Ahorita se va para el Mundial de fútbol femenino, justo ese día estaba tramitando la visa y nos tocó parar la entrevista porque le entraban llamadas para hacerle preguntas. Es un orgullo para todas las mujeres”, dijo.