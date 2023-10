Eclipse solar en Colombia: los memes y reacciones que dejó el fenómeno

El sábado 14 de octubre, Colombia fue testigo de un fenómeno astronómico impresionante: un eclipse solar anular, el cual no se había contemplado desde hace más de 25 años. Este evento tuvo lugar entre la 1:00 y las 3:00 de la tarde.

Durante un eclipse solar anular, la luna se posiciona entre la Tierra y el Sol, generando una sombra que oscurece el cielo y da la impresión de que es de noche.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que mirar directamente al eclipse puede ser perjudicial para la vista. Los rayos solares pueden dañar la córnea e incluso causar ceguera temporal.

Por esta razón, se recomienda utilizar métodos seguros para observar el fenómeno. Las autoridades especializadas en astronomía recomiendan el uso de gafas o filtros solares certificados ISO 12312-2. También se puede utilizar una máscara de soldador con un número 14, aunque se debe limitar el tiempo de uso a menos de 20 segundos para evitar daños en la vista.

No se deben utilizar telescopios o binoculares sin filtros adecuados, radiografías, lentes oscuros u otros cristales que no estén específicamente diseñados para la observación del sol. Además, se recomienda no utilizar agua como reflejante.

Después de este eclipse solar anular, los colombianos tendrán que esperar casi 30 años para disfrutar de un evento similar. El próximo eclipse solar total en todo el país ocurrirá el 30 de marzo de 2052.

Los memes y reacciones que dejó el eclipse

Cientos de ciudadanos, desde varias regiones del país, se detuvieron para contemplar el eclipse solar. Sin embargo, muchos usuarios no se sintieron conformes, puesto que el cielo nublado les impidió ver el fenómeno. Algunos tenían como expectativa contemplar cómo anochecía por unas horas, pero en realidad solo parecía un día lluvioso para muchos.

Las redes sociales se inundaron de reacciones: varios internautas publicaron fotografías del fenómeno, mientras que otros crearon jocosos memes sobre ello.

